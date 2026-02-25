Pour qui se souvient des différentes batailles qu'il y a pu avoir au sein du camp MAGA, celle de décembre 2024, juste avant l'intronisation de Donald Trump, a été marquante, en ce qu'elle affichait une divergence profonde entre deux factions. La première, le camp nativiste, opposé à toute immigration, s'en était en effet pris à la seconde, faite des grands noms de la tech qui s'étaient rapprochés tardivement de Donald Trump.

La base MAGA reprochait ainsi aux grandes fortunes, et au premier rang, Elon Musk, de vouloir continuer à ouvrir le pays à l'immigration qualifiée, à travers notamment le programme de visa H-1B, ce que le milliardaire avait assumé de manière véhémente, allant même jusqu'à insulter ses opposants MAGA.

Cette question pourrait bien aujourd'hui refaire surface, avec la décision d'un juge californien d'autoriser la poursuite d'une plainte déposée par un Américain du nom de Scott Taub, pour discrimination. Le juge, qui faisait face à Tesla demandant la clôture du dossier, a estimé que le plaignant avait fourni « suffisamment d'éléments » pour continuer à être entendu. Scotte Taub affirme ainsi ne pas avoir été embauché par Tesla, à l'occasion d'un processus d'embauche, à cause d'une volonté délibérée de l'entreprise de préférer les étrangers possédant un visa H-1B.