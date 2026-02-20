Voici les services les plus appréciés en matière de confidentialité selon Bitwarden

À l'occasion de la Data Privacy Week 2026, Bitwarden a sondé plus de 2 400 membres de sa communauté pour identifier leurs outils de confidentialité préférés. Navigateurs, messageries, VPN, moteurs de recherche… l'idée est de déterminer quels services les internautes eux-mêmes utilisent et recommandent pour compléter le gestionnaire de mots de passe.
La Data Privacy Week est une initiative internationale célébrée chaque année autour du 28 janvier, dont le but est d'encourager entreprises et particuliers à reprendre le contrôle sur leurs données. Bitwarden, dont le CEO Michael Crandell nous expliquait vouloir construire "un monde où personne ne se fait pirater", en a profité pour publier les résultats de ce sondage mené auprès de plus de 2 400 membres de sa communauté.
Brave et Signal en tête, Firefox résiste
Pour les navigateurs, Brave arrive en premier avec 38% des voix, devant Mozilla Firefox (31%). Brave intègre nativement un bloqueur de publicités et de traqueurs, sans dépendre d'extensions tierces. Le reste du classement comprend Vivaldi, LibreWolf (une version durcie de Firefox), DuckDuckGo Browser et Tor Browser.
Signal domine les préférences en messagerie avec 55% des voix. L'application sécurise les échanges de bout en bout, avec un chiffrement et un déchiffrement sur les smartphones des interlocuteurs. Étrangement, on retrouve Telegram en seconde place des messageries mobiles avec 19% des votes. Soulignons quand même que son chiffrement de bout en bout n'est pas activé par défaut pour toutes les conversations. Threema, Element et Session ferment la marche.
Pour les moteurs de recherche, DuckDuckGo (35%) devance Brave Search (26%) et Startpage. Rappelons que ces alternatives à Google ne construisent pas de profil publicitaire à partir des recherches de leurs utilisateurs.
Proton au top pour le Mail et le VPN
Proton Mail capte 50% des votes dans la catégorie e-mail, devant Tuta Mail (16%) et Thunderbird (13%), sans doute avec un plugin tel qu'Enigmail. SimpleLogin, la filiale de Proton, et Addy.io arrivent en tête pour les alias d'e-mail. Pour mémoire, les alias permettent de ne pas communiquer sa véritable adresse email lors d'une inscription en ligne ou pour la création d'un compte de fidélité en magasin.
Pour sécuriser le trafic Web et masquer son adresse IP, Proton VPN récolte 48% des réponses, suivi par Mullvad à 27%. Ces deux services affichent une politique de non-conservation des logs de connexion. Proton VPN est le seul à être véritablement illimité pour 1 appareil en version gratuite. uBlock Origin domine largement la catégorie des bloqueurs de publicités avec 62%.
Sans surprise, c'est donc Bitwarden qui se trouve en tête des gestionnaires de mots de passe (28%), devant Ente Auth (22%).
La question de l'intelligence artificielle a également été soumise aux sondés. Bien entendu, les principales inquiétudes portent sur le risque de partage de données personnelles avec des services génératifs, ou l'utilisation de leurs contenus pour entraîner des modèles. Plusieurs participants déclarent même ne pas utiliser d'outils d'IA. Rappelons qu'il y a quelques tentatives de conception de chatbots IA sécurisés. C'est le cas de Lumo chez Proton, Duck.ai, Euria chez Infomaniak ou encore Confer lancé par le créateur de Signal.