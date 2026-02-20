Voici les services les plus appréciés en matière de confidentialité selon Bitwarden

Pour les navigateurs, Brave arrive en premier avec 38% des voix, devant Mozilla Firefox (31%). Brave intègre nativement un bloqueur de publicités et de traqueurs, sans dépendre d'extensions tierces. Le reste du classement comprend Vivaldi, LibreWolf (une version durcie de Firefox), DuckDuckGo Browser et Tor Browser.

Signal domine les préférences en messagerie avec 55% des voix. L'application sécurise les échanges de bout en bout, avec un chiffrement et un déchiffrement sur les smartphones des interlocuteurs. Étrangement, on retrouve Telegram en seconde place des messageries mobiles avec 19% des votes. Soulignons quand même que son chiffrement de bout en bout n'est pas activé par défaut pour toutes les conversations. Threema, Element et Session ferment la marche.

Pour les moteurs de recherche, DuckDuckGo (35%) devance Brave Search (26%) et Startpage. Rappelons que ces alternatives à Google ne construisent pas de profil publicitaire à partir des recherches de leurs utilisateurs.