Le chauffage représente près de la moitié de la consommation énergétique mondiale, et deux tiers de cette demande reposent encore sur la combustion de combustibles fossiles. Stocker l'électricité solaire dans des batteries lithium-ion, on sait faire. Mais conserver la chaleur solaire pendant des semaines ou des mois sans déperdition, c'est une autre paire de manches.

L'équipe de Grace Han à l'université de Californie à Santa Barbara a publié ses travaux dans la revue Science mi-février 2026, et les performances annoncées donnent le vertige. Pour créer cette molécule baptisée pyrimidone, les scientifiques ont puisé leur inspiration dans un endroit inattendu : les dégâts que les ultraviolets infligent à notre ADN.