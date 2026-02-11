Voici Meshtastic, la messagerie post-apocalyptique

Meshtastic met en avant sa sécurité avec un chiffrement AES256, un standard cryptographique robuste utilisé par les banques et les gouvernements. Mais il faut comprendre les nuances pour ne pas surestimer la protection offerte.

Par défaut, chaque "canal" Meshtastic (un groupe de discussion) utilise une clé de chiffrement. Le problème, c'est que cette clé par défaut ("AQ==") est publique et connue de tous. C'est comme si vous utilisiez "1234" comme code PIN : techniquement c'est un code, mais il ne protège rien. Il faut impérativement personnaliser cette clé pour obtenir une vraie confidentialité. Une fois configurés correctement, vos messages sont chiffrés avec AES256-CTR, un algorithme qui brouille le contenu pour le rendre illisible sans la bonne clé.

Précisons cependant que les en-têtes des paquets radio (les informations qui permettent d'acheminer le message) restent en clair. Cela permet aux radios intermédiaires de relayer des messages qu'elles ne peuvent pas déchiffrer. Là, disons que c'est un peu comme une enveloppe postale : l'adresse est visible pour que le facteur puisse la livrer, mais le contenu de la lettre reste scellé.

Depuis la version 2.5.0 du logiciel, les messages privés (conversation entre deux personnes) bénéficient de la cryptographie à clés publiques. À l'instar des messageries traditionnelles, chaque appareil génère automatiquement deux clés mathématiquement liées : une clé privée qu'il garde secrète, et une clé publique qu'il peut partager. Quand vous envoyez un message privé, il est chiffré avec la clé publique du destinataire (seul lui peut le déchiffrer avec sa clé privée) et signé avec votre clé privée (pour prouver que c'est bien vous). Avant cette version, tous les membres d'un canal pouvaient lire les messages directs.

Si nous saluons les efforts portés sur le chiffrement, ce dernier reste cependant à l'heure actuelle assez sommaire par rapport à nos app modernes. L'absence de Perfect Forward Secrecy (PFS) permet à un adversaire d'enregistrer tous les messages chiffrés, de les stocker pendant des mois ou des années, puis de les déchiffrer rétrospectivement s'il met la main sur une radio du réseau et en extrait la clé. Face à ce type d'attaque "Harvest now, Decrypt later", les messageries modernes comme Signal changent automatiquement les clés à chaque message. Par ailleurs, les messages de groupe ne comportent pas de vérification d'intégrité, ce qui signifie qu'un attaquant pourrait théoriquement les modifier via une attaque par texte clair connu. Enfin, puisque l'authentification repose sur l'adresse MAC matérielle, n'importe qui possédant la clé du canal peut usurper l'identité d'un autre membre.

Il n'empêche que Meshstatic reste particulièrement intéressant comme système d'urgence, quand l'infrastructure télécom est tombée, pour couvrir une zone blanche ou dans le cas d'une catastrophe naturelle. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur la page du projet.

