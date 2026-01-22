Sur Netflix, les abonnés peuvent déjà exprimer leurs préférences pour les séries, films et programmes spéciaux grâce au système de notation. Mais voilà que débarque le vote en temps réel !
En fin d'année dernière, le géant Netflix confirmait sa volonté de rendre sa plateforme plus immersive, avec l'envie de faire participer activement ses abonnés aux programmes visionnés. Le service évoquait notamment une fonctionnalité de « vote en temps réel ».
Le vote en temps réel se (re)lance sur Netflix
Testée l'été dernier sur l'émission Dinner Time Live with David Chang outre-Atlantique, celle-ci permettait de de voter en temps réel pour leurs candidats préférés, directement depuis leur téléviseur ou leur smartphone.
Ce mercredi 21 janvier, le géant américain a remis le couvert, en proposant à nouveau aux spectateurs de voter en temps réel avec l'émission Star Search. Un système de vote interactif qui s'apparente évidemment à celui que l'on connait déjà, avec les traditionnels « votes par SMS », mais qui ne nécessite ici rien d'autre qu'un clic sur sa télécommande ou son smartphone.
Pour Netflix, l'objectif est très simple : « donner l'impression au spectateur de faire partie de l'histoire, d'influencer le scénario et de se sentir immergé dans celui-ci." Le système permet de voter une seule fois par profil utilisateur (même dans le cadre d'un visionnage collectif), et il n'est pas possible de modifier son vote après avoir validé la commande.
Les téléspectateurs sont invités à interagir directement depuis leur iPhone ou leur smartphone Android, depuis leur Smart TV bien sûr, ainsi que depuis leurs autres dispositifs de streaming (Roku, Fire TV, Apple TV, etc.). À l'heure actuelle, cette fonction de vote n'est pas disponible depuis la version web du service.
Outre le fait d'opter pour un candidat plutôt qu'un autre, la fonction pourra également être employée pour évaluer une prestation, sélectionner un produit ou une option parmi plusieurs propositions…
Pour Netflix, il s'agit d'optimiser l'interactivité de ses programmes afin d'augmenter l'engagement de ses abonnés, et de maintenir ces derniers le plus longtemps possible devant ses programmes.
