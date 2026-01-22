Les téléspectateurs sont invités à interagir directement depuis leur iPhone ou leur smartphone Android, depuis leur Smart TV bien sûr, ainsi que depuis leurs autres dispositifs de streaming (Roku, Fire TV, Apple TV, etc.). À l'heure actuelle, cette fonction de vote n'est pas disponible depuis la version web du service.

Outre le fait d'opter pour un candidat plutôt qu'un autre, la fonction pourra également être employée pour évaluer une prestation, sélectionner un produit ou une option parmi plusieurs propositions…

Pour Netflix, il s'agit d'optimiser l'interactivité de ses programmes afin d'augmenter l'engagement de ses abonnés, et de maintenir ces derniers le plus longtemps possible devant ses programmes.