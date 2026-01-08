Frappée de plein fouet par la flambée des prix de la mémoire vive, l'industrie cherche des solutions pour ne pas abandonner sa clientèle grand public. AMD envisage sérieusement de ressortir certains processeurs de génération précédente, une stratégie qui pourrait offrir une bouée de sauvetage aux utilisateurs.
Le CES 2026 bat son plein à Las Vegas. Le salon a été l'occasion pour AMD de dévoiler sa nouvelle gamme de puces, des Ryzen AI 400 au 9850X3D. Toutefois, c'est une déclaration plus discrète de David McAfee, responsable produit chez AMD, qui nous intéresse aujourd'hui : le fondeur américain réfléchit à relancer des processeurs basés sur son socket AM4. Cette plateforme, qui fête ses dix ans d'existence cette année, utilise exclusivement de la DDR4, un type de mémoire bien moins touché par l'explosion tarifaire que traverse actuellement le marché.
Pourquoi AMD mise à nouveau sur une ancienne génération
Vous le savez, la pénurie actuelle de composants, alimentée notamment par les besoins colossaux de l'intelligence artificielle, a provoqué une hausse vertigineuse du prix de la RAM. Face à cette situation, plusieurs fabricants ont adopté des stratégies divergentes : certains délaissent purement et simplement le segment grand public, quand d'autres tentent de s'adapter. NVIDIA aurait ainsi prévu de remettre en circulation un GPU vieux de cinq ans. AMD semble suivre une logique similaire en se tournant vers son architecture Zen 3.
David McAfee a explicitement évoqué la possibilité de réintroduire des processeurs de l'écosystème AM4 pour « répondre aux attentes des joueurs ». Selon ses mots, rapportés par le site Neowin, il s'agit d'un projet sur lequel l'entreprise travaille « très activement ». L'avantage principal réside dans la compatibilité avec la DDR4, nettement plus abordable que les standards récents. Les détenteurs d'une carte mère AM4 pourraient ainsi bénéficier d'une mise à niveau sans changer l'intégralité de leur configuration, tandis que les nouveaux acheteurs disposeraient d'une option économique intéressante.
Un socket historique qui refuse de disparaître
Lancé en 2016, l'AM4 a accompagné le retour en force d’AMD sur le marché des processeurs grand public face à Intel. En effet, les processeurs Ryzen ont largement contribué à redéfinir les rapports de force sur le marché des puces. Preuve de sa longévité exceptionnelle, le socket continue de recevoir des mises à jour, près de dix ans plus tard. Les Ryzen 5000, et particulièrement leurs déclinaisons 3D, demeurent d'ailleurs des références pour le gaming comme pour la bureautique.
Le marché de la RAM fait face à une crise qui n'est vraisemblablement pas prête de s'arrêter. Même les smartphones ne sont pas épargnés, les modèles d'entrée et de milieu de gamme étant les plus touchés. Certains fabricants essayent tant bien que mal de sortir la tête de l'eau en cherchant des alternatives susceptibles de limiter les pertes et de favoriser le budget des consommateurs. Quoi qu'il en soit, si AMD concrétise ce projet, l'AM4 pourrait connaître un nouveau sursis.