Vous le savez, la pénurie actuelle de composants, alimentée notamment par les besoins colossaux de l'intelligence artificielle, a provoqué une hausse vertigineuse du prix de la RAM. Face à cette situation, plusieurs fabricants ont adopté des stratégies divergentes : certains délaissent purement et simplement le segment grand public, quand d'autres tentent de s'adapter. NVIDIA aurait ainsi prévu de remettre en circulation un GPU vieux de cinq ans. AMD semble suivre une logique similaire en se tournant vers son architecture Zen 3.

David McAfee a explicitement évoqué la possibilité de réintroduire des processeurs de l'écosystème AM4 pour « répondre aux attentes des joueurs ». Selon ses mots, rapportés par le site Neowin, il s'agit d'un projet sur lequel l'entreprise travaille « très activement ». L'avantage principal réside dans la compatibilité avec la DDR4, nettement plus abordable que les standards récents. Les détenteurs d'une carte mère AM4 pourraient ainsi bénéficier d'une mise à niveau sans changer l'intégralité de leur configuration, tandis que les nouveaux acheteurs disposeraient d'une option économique intéressante.