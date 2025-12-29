Selon les confirmations d’Ubisoft et de nombreux témoignages directs, les attaquants disposaient de privilèges suffisamment élevés pour modifier en profondeur l’expérience de millions de joueurs et joueuses à l’échelle mondiale. En l’espace de quelques heures, ils ont pu bannir et débannir des comptes à l’envi, falsifier des messages de sanctions dans le fil public, déverrouiller l’ensemble des éléments de personnalisation du jeu, y compris des objets normalement réservés aux développeurs, et surtout créditer chaque compte actif d’environ 2 milliards de crédits R6.

C’est d’ailleurs cette dernière manipulation qui a immédiatement attiré l’attention. Les crédits R6 constituent une monnaie virtuelle premium vendue contre de l’argent réel, intégrée au modèle économique du jeu. À titre indicatif, Ubisoft facture environ 100 dollars pour 15 000 crédits, ce qui signifie que l’achat de 2 milliards de crédits R6 représenterait un peu plus de 13 millions de dollars au tarif public.

Un montant évidemment virtuel, qui ne correspond pas à un préjudice comptable direct dans la mesure où aucune somme n’a été effectivement dérobée. En revanche, la distribution gratuite de l’équivalent de 13 millions de dollars de monnaie virtuelle par compte aurait, si elle n’avait pas été rapidement contenue, directement remis en cause le système de monétisation du jeu.