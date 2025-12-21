Totalement gratuite, la plateforme Wikiflix permet de (re)visionner des milliers de classiques du cinéma, de Nosferatu à Metropolis, en passant par The Kid et le Clan des Siciliens.
Avant que l’algorithme des plateformes de streaming ne décide pour nous, il y avait les bons vieux classiques, les « films du dimanche soir » et les images qui restent. À la manière d'un Netflix, dont il s'inspire, Wikiflix ouvre un immense coffre à souvenirs : des milliers de films et courts-métrages cultes, accessibles gratuitement, pour (re)découvrir le cinéma d’hier (et d'avant-hier), celui qui a façonné notre regard et notre imaginaire collectif.
Wikiflix, pour (re)voir les classiques du cinéma
Fruit d'un vaste projet communautaire, réunissant notamment des contributeurs de Wikipedia et Wikimedia, la plateforme Wikiflix se veut évidemment un clin d'oeil à Netflix, à la différence près toutefois que l'ensemble du catalogue est gratuit ici, et que l'ensemble ne nécessite pas la création d'un quelconque compte utilisateur.
Depuis quelques mois maintenant, cette plateforme de streaming qui fait la part belle au noir et blanc collecte de très nombreux films qui ont fait l'Histoire du cinéma.
La grande force de Wikiflix, c'est sa gratuité bien sûr, mais c'est aussi de proposer un accès d'une extrême simplicité à des classiques, dont les droits d'exploitation ont expiré, et qu'il est parfois (souvent) très difficile à retrouver au format physique ou sur les autres plateformes.
Plus de 4 200 contenus, répartis dans un peu moins de 500 sections
Concrètement, en quelques clics, l'utilisateur peut accéder à quelques immenses classiques du cinéma, avec Metropolis, The Kid, La Ruée vers l'Or, Le Clan des Siciliens ou, encore, Nosferatu, sans oublier certains dessins animés cultissimes, notamment Steamboat Willie, un court-métrage des studios Disney avec Mickey Mouse, sorti en 1928.
Wikiflix dispose d'une interface très simple, mais suffisamment travaillée pour inclure un champ de recherche, ou encore de quoi visionner les contenus les mieux notés, les plus vus, les nouveautés, les différents genres… Et oui, la plateforme héberge aussi les courts-métrages muets historiques tels que The Kiss, L'Arroseur Arrosé ou, encore, l'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat.
Les contenus ne sont pas hébergés directement sur Wikiflix, et la plateforme se charge d'exécuter des liens externes, via YouTube ou Archive.org par exemple. À l'heure actuelle, Wikiflix propose plus de 4 200 contenus, répartis dans un peu moins de 500 sections.