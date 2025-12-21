Depuis quelques mois maintenant, cette plateforme de streaming qui fait la part belle au noir et blanc collecte de très nombreux films qui ont fait l'Histoire du cinéma.

La grande force de Wikiflix, c'est sa gratuité bien sûr, mais c'est aussi de proposer un accès d'une extrême simplicité à des classiques, dont les droits d'exploitation ont expiré, et qu'il est parfois (souvent) très difficile à retrouver au format physique ou sur les autres plateformes.