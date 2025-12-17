Sopra Steria indique mercredi négocier l'acquisition de Starion et Nexova, deux spécialistes européens du spatial et de la cybersécurité. Le géant français veut créer un champion continental.
Le groupe technologique français Sopra Steria a annoncé ce mercredi 17 décembre 2025 être entré en négociations exclusives pour acquérir Starion et Nexova, deux acteurs de référence en systèmes spatiaux et cybersécurité. Portée par CS Group, sa filiale spécialisée dans les systèmes critiques qui bénéficiera du rachat, l'opération vise à constituer une masse critique de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 600 employés dans ces secteurs stratégiques. Avec l'ambition de créer un opérateur majeur de solutions numériques souveraines.
Deux pépites européennes du spatial et de la cyber dans le viseur de Sopra Steria
Pour Sopra Steria, il s'agirait d'un coup double ! Starion et Nexova appartiennent au même actionnaire privé et se complètent parfaitement. Starion intervient sur toute la vie d'une mission spatiale, du design initial des satellites jusqu'à leur pilotage quotidien depuis la Terre. Ses spécialités incluent la protection des communications par cryptographie quantique et la création de systèmes capables de résister aux défaillances techniques comme aux tentatives de piratage.
Nexova jouit d'une solide réputation dans la cybersécurité d'environnements complexes et d'infrastructures critiques, avec une présence marquée dans le secteur spatial. Son offre intégrée englobe l'ingénierie cyber, la gestion des risques, les services managés et la conformité réglementaire. Des compétences cruciales, à l'heure où les cybermenaces se multiplient et se sophistiquent dangereusement.
Ensemble, les deux entreprises emploient 700 personnes réparties dans neuf pays d'Europe, avec un chiffre d'affaires cumulé proche de 100 millions d'euros cette année. Leur carnet de commandes affiche quelques références prestigieuses, comme l'Agence spatiale européenne pour les grandes missions scientifiques, EUMETSAT pour la météorologie, sans oublier plusieurs agences nationales, ministères de la Défense et industriels majeurs du secteur spatial européen.
Sopra Steria vise tous les segments des missions spatiales européennes
Sopra Steria a choisi le bon moment pour frapper. Le spatial européen représente un marché de 20 milliards d'euros promis à une envolée spectaculaire dans les années qui viennent. La cybersécurité suit la même trajectoire avec ses 10 milliards d'euros et une croissance solide de 5 à 10% par an. Comme le fait comprendre et le rappelle à juste titre Sopra Steria, face aux crises géopolitiques et aux menaces numériques croissantes, sécuriser les systèmes critiques devient une priorité absolue pour l'Europe.
Concrètement, que gagnerait Sopra Steria avec ce rachat ? Le groupe couvrirait l'ensemble de la chaîne, depuis l'ingénierie jusqu'aux services numériques et solutions technologiques pour missions spatiales, qu'elles soient en vol ou au sol. Il pourrait ainsi concevoir un satellite, développer ses logiciels, le lancer, puis assurer son pilotage depuis la Terre. Tous les domaines sont d'ailleurs visés, comme les satellites d'observation pour surveiller la planète, les télécommunications, le GPS, l'exploration de l'espace lointain ou la surveillance des objets en orbite.
Le deal n'est pas encore finalisé, insistons là-dessus. Les discussions sont avancées, mais Sopra Steria doit d'abord obtenir l'accord des représentants des salariés de Starion et Nexova, puis le feu vert des autorités de la concurrence. Rendez-vous au premier semestre 2026 pour la signature définitive. À cette date, l'Europe disposera d'un acteur renforcé dans le spatial et la cybersécurité, deux secteurs où la souveraineté technologique devient cruciale.