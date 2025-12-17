Sopra Steria a choisi le bon moment pour frapper. Le spatial européen représente un marché de 20 milliards d'euros promis à une envolée spectaculaire dans les années qui viennent. La cybersécurité suit la même trajectoire avec ses 10 milliards d'euros et une croissance solide de 5 à 10% par an. Comme le fait comprendre et le rappelle à juste titre Sopra Steria, face aux crises géopolitiques et aux menaces numériques croissantes, sécuriser les systèmes critiques devient une priorité absolue pour l'Europe.