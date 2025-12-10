Nothing récidive avec une deuxième édition communautaire de ses smartphones. Après le succès de l'an dernier, la marque londonienne propose un Phone (3a) Community Edition tiré à 1 000 exemplaires seulement, dont les inscriptions ont débuté ce 9 décembre.
L'opération avait bien fonctionné l'an dernier avec le Phone (2a) Plus. Nothing réitère donc l'expérience en proposant cette fois une version communautaire de son Phone (3a). La marque londonienne a travaillé avec ses fans pour concevoir un modèle exclusif, dont la disponibilité sera aussi limitée que rapide. Les amateurs devront donc se montrer réactifs pour espérer en obtenir un.
Nothing Phone (3a) CE : un look inspiré des années 90
Techniquement, le Phone (3a) Community Edition ne diffère pas du modèle standard. C'est sur le design que tout se joue. Sa coque transparente adopte une robe turquoise ponctuée de détails roses et jaunes, un clin d'œil pleinement assumé aux années 90 et au début des années 2000. Cette « ambiance rétro-futuriste », comme la décrit Nothing, rappelle l'époque où les Game Boy Color et les iMac translucides envahissaient les chambres d'adolescents.
Les fans ne se sont pas contentés de choisir des couleurs et ont aussi travaillé sur l'interface. Ils ont notamment créé une horloge d'écran de verrouillage qui change d'apparence quand on déverrouille le téléphone, le tout accompagné de fonds d'écran sur mesure.
Une disponibilité limitée à seulement 1 000 exemplaires
Les acheteurs recevront également six dés gravés avec la police Ndot 55 de Nothing. Ces dés sont rangés dans un compartiment jaune avec une pochette turquoise, reprenant les codes couleurs du téléphone. Un petit plus qui donne un caractère particulier à cette édition.
Nothing produira exactement 1 000 unités de son Phone (3a) Community Edition, pas une de plus ni de moins. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur nothing.tech entre le 9 et le 11 décembre pour recevoir une invitation d'achat. La vente débutera ce vendredi 12 décembre sur le site de la marque dans certains pays. D'ailleurs, si certains parmi vous résident ou sont de passage au Royaume-Uni, sachez qu'une partie des stocks sera aussi disponible dans la boutique Nothing de Soho, à Londres.