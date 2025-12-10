Techniquement, le Phone (3a) Community Edition ne diffère pas du modèle standard. C'est sur le design que tout se joue. Sa coque transparente adopte une robe turquoise ponctuée de détails roses et jaunes, un clin d'œil pleinement assumé aux années 90 et au début des années 2000. Cette « ambiance rétro-futuriste », comme la décrit Nothing, rappelle l'époque où les Game Boy Color et les iMac translucides envahissaient les chambres d'adolescents.

Les fans ne se sont pas contentés de choisir des couleurs et ont aussi travaillé sur l'interface. Ils ont notamment créé une horloge d'écran de verrouillage qui change d'apparence quand on déverrouille le téléphone, le tout accompagné de fonds d'écran sur mesure.