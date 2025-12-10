Via son application mobile, iFixit déploie FixBot, son tout nouvel assistant de réparation IA, un expert calme et compétent qui promet d'aider l'utilisateur à comprendre ce qui ne va pas et le guide pas à pas vers la solution.
Figure incontournable du droit à la réparation depuis quelques années, iFixit s’impose comme la référence pour prolonger la vie de nos appareils. Avec ses guides détaillés, ses outils dédiés et une communauté passionnée, la plateforme a démocratisé la réparation et célèbre l’ingéniosité. Un succès durable qui rappelle qu’un produit cassé n’est pas forcément voué à la benne, et que la plateforme poursuit avec une nouvelle application.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une application iFixit doté d'un petit chatbot dédié à la réparation : FixBot
Parce qu'on a tous un jour tenté de réparer un smartphone, une console, une enceinte connectée, à grand renfort de tutoriels YouTube, iFixit met à disposition sa librairie complète au travers d'une application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android. Mais ce n'est pas tout !
Les experts de la réparation chez iFixit ont intégré FixBot, une application dopée à l’IA, capable de guider l'utilisateur dans (presque) n’importe quelle intervention. Le chatbot aide d’abord à établir un diagnostic, puis déroule les étapes de la réparation, une à une. Activé à la voix, il évite même de salir son smartphone lorsque les mains sont déjà bien occupées.
« FixBot est notre nouvel assistant de réparation IA, un expert calme et compétent qui vous aide à comprendre ce qui ne va pas et vous guide pas à pas vers la solution. Décrivez votre problème à voix haute ou par écrit, et il fait ce qu’un bon expert fait : il pose les bonnes questions, élimine les possibilités et vous oriente vers la réparation », explique iFixit.
Pour rendre la réparation toujours plus fluide et accessible
Rappelons que les guides iFixit ne se limitent pas aux produits électroniques, et la plateforme couvre aussi une multitude de réparations du quotidien, allant des appareils électroménagers aux voitures et utilitaires.
Avec FixBot, iFixit entend rendre le bricolage encore plus accessible, en prolongeant sa volonté d'aider chacun à reprendre le contrôle sur les objets qu’il possède.
Les utilisateurs peuvent même importer des photos depuis leur smartphone, permettant à l’application d’identifier visuellement chaque composant et de préciser où intervenir. Une fonction pensée pour éviter les approximations lorsque l’on se retrouve face à un assemblage de pièces qui peut parfois se montrer déroutant.
iFixit reste toutefois transparent sur les limites de son outil. FixBot reste une IA, donc faillible, et son expertise dépend entièrement de la vaste bibliothèque de guides de la plateforme.
Petite plus toujours appréciable, FixBot surveille aussi en temps réel l’état de santé de la batterie du smartphone, afin de prévenir lorsqu’un remplacement devient nécessaire. La fonctionnalité reste pour l’instant en bêta, mais iFixit promet néanmoins un niveau de détail supérieur à ce qui est proposé aujourd’hui.
Et bien sûr, lorsque le moment sera venu de changer la batterie, l’application permettra de commander directement les pièces et les outils nécessaires. À l'heure actuelle, FixBot est gratuit, mais iFixit annonce déjà sa volonté de proposer une version gratuite avec des limites d’accès, et un abonnement payant qui inclut le mode vocal et le téléchargement de documents.