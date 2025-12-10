Les utilisateurs peuvent même importer des photos depuis leur smartphone, permettant à l’application d’identifier visuellement chaque composant et de préciser où intervenir. Une fonction pensée pour éviter les approximations lorsque l’on se retrouve face à un assemblage de pièces qui peut parfois se montrer déroutant.

iFixit reste toutefois transparent sur les limites de son outil. FixBot reste une IA, donc faillible, et son expertise dépend entièrement de la vaste bibliothèque de guides de la plateforme.