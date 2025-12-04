Le géant chinois ne veut pas se laisser distancer par les Huawei et autres Samsung. Il pourrait ainsi rapidement mettre au monde son propre smartphone pliant à trois écrans.
Dans le monde du smartphone pliant classique, Samsung est extrêmement dominant, avec Huawei comme seul lointain concurrent. Un duo qu'on retrouve dans le marché naissant des appareils pliants à trois écrans, dont celui de Samsung, le Galaxy Z Trifold - présenté il y a quelques jours. Et Xiaomi ne veut semble-t-il pas laisser les deux géants tout seul trop longtemps dans ce secteur.
Xiaomi préparerait son propre « Trifold »
Il y a un peu plus de quatre ans, Xiaomi se joignait à la grande bataille des smartphones pliants avec le lancement de son premier Xiaomi Mi Mix Fold. Et dans la toute nouvelle concurrence des smartphones à trois écrans, les fameux Trifold, Xiaomi sera encore là.
C'est ce que l'on peut déduire d'une nouvelle certification de Xiaomi au GSMA (Global System for Mobile Communications Association), dite 2608BPX34C, qui montre que le constructeur sortira un nouveau modèle de la gamme Mix Fold. Et qui pourrait très bien être un Trifold, comme l'indique GSMArena.
Vers une sortie à la fin 2026 ?
On peut noter que cette certification a été effectuée le jour de la présentation du Galaxy Z Trifold. Des rumeurs précédentes avaient déjà évoqué la sortie potentielle d'un Xiaomi Trifold, qui serait équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon de la série 8, ainsi que d'une triple caméra arrière. Il pourrait être lancé par le constructeur chinois durant le troisième trimestre 2026.
Malheureusement, on peut s'attendre à ce que cet éventuel smartphone pliant puisse ne pas être disponible chez nous. On sait ainsi par exemple que le Samsung Galaxy Z Trifold ne sera d'abord commercialisé qu'en Corée du Sud et en Chine, avant de se déployer dans quelques autres pays (Taïwan, États-Unis, Émirats arabes unis…), sans que notre pays soit lui confirmé comme étant potentiellement sur la liste. Xiaomi suivra-t-il le même chemin d'exclusivité ?