Il y a un peu plus de quatre ans, Xiaomi se joignait à la grande bataille des smartphones pliants avec le lancement de son premier Xiaomi Mi Mix Fold. Et dans la toute nouvelle concurrence des smartphones à trois écrans, les fameux Trifold, Xiaomi sera encore là.

C'est ce que l'on peut déduire d'une nouvelle certification de Xiaomi au GSMA (Global System for Mobile Communications Association), dite 2608BPX34C, qui montre que le constructeur sortira un nouveau modèle de la gamme Mix Fold. Et qui pourrait très bien être un Trifold, comme l'indique GSMArena.