Ce basculement s’inscrit dans une tendance européenne où la demande est vue comme le moteur du piratage. En sanctionnant les utilisateurs, l’objectif est de tarir la base de clientèle des réseaux IPTV, particulièrement actifs dans les régions touristiques. Sur l’île de Santorin, touchée de plein fouet par le raid, des centaines de personnes ont d’ailleurs constaté du jour au lendemain la coupure de leurs flux illicites, signe que le réseau était largement implanté sur place.



Pour les consommateurs, parfois convaincus que seules les plateformes ou les revendeurs risquaient gros, cette affaire fait office d’avertissement. Les autorités grecques semblent déterminées à multiplier les convocations et les amendes, et rien n’indique que cette dernière vague sera la dernière.