Une fois n'est pas coutume, c'est en Indonésie, à Bali, que la filiale de Xiaomi a choisi de donner le coup d'envoi de sa nouvelle gamme. Un lancement prématuré — seulement sept mois après le F7 Pro —, qui vient nous confirmer toute l'ambition de POCO sur le marché du milieu de gamme « avancé ».
Car, avancés, ils le sont, les nouveaux smartphones de POCO. Les modèles F8 Pro et F8 Ultra se destinent à une clientèle exigente, se refusant toutefois à casser la tirelire pour s'offrir le dernier joujou à la mode. Et, à se pencher sur leur fiche technique, on est bien en peine de mettre le doigt sur les compromis opérés par la marque pour les proposer à des prix aussi alléchants.
Des flagships sonorisés par Bose
Commençons par ce qui est probablement la nouveauté la plus étonnante de cette nouvelle gamme : le partenariat avec Bose. Alors que la concurrence a plutôt tendance à se rapprocher de fabricants d'appareils photo pour prendre de la hauteur, POCO s'acoquine cette année avec Bose, qui offre aux nouveaux smartphones une configuration à trois haut-parleurs (F8 Ultra uniquement). On distingue en effet carrément un (petit) subwoofer, juste à côté des appareils photo.
Une coquetterie qui devrait en toute logique améliorer drastiquement le rendu sonore du smartphone, mais également la captation audio lors d'une capture vidéo. On jugera évidemment sur pièce, mais voilà un argument marketing rarement mis en avant par les marques.
La nomenclature de cette nouvelle gamme nous devance sur les explications : le POCO F8 Ultra est le véritable flagship du fabricant. Équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, il compte également sur une batterie 6500 mAh rechargeable à 100 W en filaire (50 W sans fil) et un écran OLED 120 Hz géant de 6,9".
Un peu moins bien loti, son petit frère le F8 Pro recycle la Snapdragon 8 Elite de l'an dernier et affiche un écran OLED 120 Hz de 6,59". Un peu moins généreuse, sa batterie plafonne à 6210 mAh, mais reste rechargeable à 100W en filaire. On perd la recharge sans fil sur ce modèle.
Le périscope s'invite chez POCO
Comme souvent, c'est également au niveau de la photographie que les propositions diffèrent. En l'occurrence, POCO s'inspire de son cousin le Xiaomi 15T Pro avec un téléobjectif périscopique 5x d'une définition de 50 Mpx. Une première sur un POCO. On retrouve également un grand-angle 50 Mpx de belle taille (1/1.31"), et encore un ultra grand-angle de 50 mégapixels pour compléter le tout.
Le POCO F8, lui, est un peu plus modeste, avec un téléobjectif 2,5x (50 Mpx), un grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 8 mégapixels seulement. Clairement, le modèle Ultra paraît bien plus intéressant sur cet aspect de la fiche technique.
Enfin, pour terminer ce rapide tour d'horizon avant un test plus complet, précisons que les deux smartphones sont certifiés IP68. Le F8 Ultra voit son écran protégé par un verre maison, quand le modèle Pro mise sur un Gorilla Glass 7i de milieu de gamme qui devrait parfaitement faire l'affaire.
POCO F8 Pro et F8 Ultra : prix et disponibilités
Tout fraîchement annoncés, les POCO F8 Pro et F8 Ultra seront officiellement commercialisés le 10 décembre prochain. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et permettent de profiter de nombreuses réductions et services inclus (comme Spotify Premium, YouTube Premium, une assurance bris d'écran et même… un Air Fryer Xiaomi).
- POCO F8 Pro : 653€ pour 12+256 Go (519,99€ pendant le lancement) ; 703€ pour 16+512 Go (549,9€ pendant le lancement)
- POCO F8 Ultra : 833€ pour 12+256 Go (699,99€ pendant le lancement) ; 903€ pour 16+512 Go (749,99€ pendant le lancement)
Des tarifs en nette hausse, par rapport à la génération précédente, dont les enchères débutaient à 603€ et 753€.