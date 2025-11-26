Car, avancés, ils le sont, les nouveaux smartphones de POCO. Les modèles F8 Pro et F8 Ultra se destinent à une clientèle exigente, se refusant toutefois à casser la tirelire pour s'offrir le dernier joujou à la mode. Et, à se pencher sur leur fiche technique, on est bien en peine de mettre le doigt sur les compromis opérés par la marque pour les proposer à des prix aussi alléchants.