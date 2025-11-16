JamesS

J’ai toujours aimé le discours de ces milliardaires qui te disent que c’est par le travail qu’on devient riche alors qu’ils sont devenus riches en enlevant justement le travail des autres, supprimer des emplois, blabla

Je vais vous donner le secret pour devenir milliardaire : il faut écraser tout le monde, ne pas avoir de scrupules à faire des coups bas, saisir n’importe quelle opportunité qui se présente.

Aujourd’hui un homme normal qui aime son prochain et qui fait du bien autour de lui ne peut pas devenir milliardaire sauf s’il a hérité de quelques puits de pétrole ou de quelques mines d’or chez son grand père

Alors aux US on devient riche surtout parce qu’on a croisé, fréquenté les bonnes personnes. Sinon ceux qui deviennent riches en étant ce qu’ils sont behh y en a pas des masses.

Tous les gens là qu’on entend qu’ils ont fondé leur entreprise dans un garage, bullshit tout ça c’est des conneries c’est pour donner une bonne image de la société.

Ce n’est pas pour décourager les gens mais c’est le monde dans lequel on vit !