Le patron de NVIDIA a donné une des raisons qui l'a mené au succès. Et ça vient des premières années de son éducation.
Avec l'arrivée de ChatGPT dans le public, l'intelligence artificielle est devenue la technologie à la mode à travers la planète. Et le plus grand bénéficiaire de cette explosion, c'est le patron de l'entreprise qui fournit les meilleurs GPU pour les entraînements de modèle de langage : Jensen Huang. Un homme qui est à la tête d'une entreprise dont la capitalisation surpasse le PIB de l'Allemagne, et qui a récemment discuté de sa vision de la réussite.
La mère de Jensen Huang lui a appris l'anglais, sans même le connaître
Jensen Huang a particulièrement bien réussi dans la vie. Né à Taïwan, il n'arrive aux États-Unis qu'à neuf ans, un parcours qui n'a semble-t-il jamais été un handicap pour l'homme qui a fondé à 30 ans NVIDIA, en 1993. Et pour cause, il estime avoir été élevé dans un environnement où on ne se donnait pas de limite.
Il a ainsi pris l'exemple, dans un échange avec le Cambridge Union, de sa mère. Celle-ci, ne sachant pas parler anglais, a tout de même réussi à enseigner cette langue à son petit enfant, avant qu'il n'arrive aux États-Unis. Pour cela, elle n'utilisait qu'un « morceau de papier et un dictionnaire ».
« Est-ce vraiment si difficile ? » se demande depuis Jensen Huang
Une prouesse qui est restée dans l'esprit de Jensen Huang, sachant que sa mère, elle, parlait hokkien taïwanais (une des langues locales de Taïwan). « À bien des égards, cela définit NVIDIA, cela me définit en quelque sorte » a-t-il ainsi résumé.
Car si sa mère a pu lui apprendre l'anglais dans de telles conditions, comment les tâches qu'il doit achever peuvent-elles sembler impossible ? « J'aborde presque tout en me demandant : "Est-ce vraiment si difficile ?" » affirme le milliardaire, dont la fortune aujourd'hui est estimée à quelque 165 milliards de dollars. D'autres milliardaires de la tech, comme Pavel Durov, ont déjà dans le passé assuré avoir trouvé leur inspiration dans le travail acharné de leurs parents, dont ils ont été témoins enfant.