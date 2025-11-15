L'iPhone Pocket est le fruit d'une collaboration inédite entre Apple et la maison japonaise ISSEY MIYAKE. Vendu à partir de 160 euros environ, cet accessoire textile en édition limitée rencontre un engouement inattendu malgré un prix onéreux et un design qui ne fait pas dans l'originalité.
Apple a commercialisé ce vendredi 14 novembre l'iPhone Pocket, un accessoire en maille tricotée destiné à transporter un iPhone, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'accessoire iPod des années 2000. Disponible dans huit pays, dont les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni, le produit s'est écoulé en quelques heures sur la boutique en ligne américaine. Dans les autres marchés, de nombreuses combinaisons de tailles et de couleurs disparaissent rapidement des stocks.
iPhone Pocket : après l'iPod, l'iPhone trouve lui aussi
chaussure chaussette à son pied
L'iPhone Pocket se décline en deux longueurs : une version courte proposée dans huit coloris (Citron, Mandarine, Mauve, Rose, Paon, Saphir, Cannelle et Noir) et une version longue disponible en trois teintes (Saphir, Cannelle et Noir). La version courte mesure 40 cm de longueur pour un prix de 159,95 euros, tandis que la version longue atteint 80 cm et coûte 249,95 euros. L'accessoire est également commercialisé dans dix boutiques physiques Apple, notamment à Paris, New York, Londres, Tokyo, Hong Kong et Milan.
Fabriqué au Japon en nylon (14 %), polyester (85 %) et polyuréthane (1 %), l'iPhone Pocket présente une structure en maille côtelée extensible. Apple explique que le design s'inspire du concept d'« une pièce de tissu » et réinterprète les vêtements plissés emblématiques d'ISSEY MIYAKE. Le développement s'est déroulé en étroite collaboration avec l'Apple Design Studio.
Un accessoire déjà en rupture de stock aux États-Unis
L'accessoire se veut polyvalent : il peut entièrement envelopper l'iPhone, mais son textile extensible permet d'entrevoir l'écran ou d'ajouter d'autres objets. Selon Apple, l'iPhone Pocket peut être tenu à la main, attaché à un sac ou porté directement sur le corps. « Lorsqu'il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone », précise la marque sur son site officiel.
Si le prix élevé et l'apparence du produit pouvaient à juste titre soulever des interrogations quant à son succès commercial, il n'en est rien : l'iPhone Pocket a d'ores et déjà été déclaré en rupture de stock aux États-Unis, tandis que les volumes restants s’amenuisent dans les autres pays du monde dans lesquels il est commercialisé, dont la France.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Apple n'a fourni aucune indication officielle sur un éventuel réapprovisionnement. La rupture de stock dès le premier jour pourrait néanmoins conduire la marque à la pomme à augmenter la production.