L'accessoire se veut polyvalent : il peut entièrement envelopper l'iPhone, mais son textile extensible permet d'entrevoir l'écran ou d'ajouter d'autres objets. Selon Apple, l'iPhone Pocket peut être tenu à la main, attaché à un sac ou porté directement sur le corps. « Lorsqu'il est étiré, le textile ajouré laisse subtilement entrevoir son contenu et vous permet d’apercevoir l’écran de votre iPhone », précise la marque sur son site officiel.

Si le prix élevé et l'apparence du produit pouvaient à juste titre soulever des interrogations quant à son succès commercial, il n'en est rien : l'iPhone Pocket a d'ores et déjà été déclaré en rupture de stock aux États-Unis, tandis que les volumes restants s’amenuisent dans les autres pays du monde dans lesquels il est commercialisé, dont la France.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Apple n'a fourni aucune indication officielle sur un éventuel réapprovisionnement. La rupture de stock dès le premier jour pourrait néanmoins conduire la marque à la pomme à augmenter la production.