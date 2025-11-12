Apple et ISSEY MIYAKE dévoilent une création commune aussi surprenante qu’audacieuse : l’iPhone Pocket. Ce nouvel accessoire textile haut de gamme fait le pont entre le monde de la mode et celui de la tech, en proposant une nouvelle (et onéreuse) manière de porter son iPhone au quotidien.
Oubliez la coque transparente ou l’étui en cuir : l’iPhone se porte désormais comme un vêtement. Fabriqué au Japon, le nouvel iPhone Pocket naît de la collaboration entre Apple et ISSEY MIYAKE, célèbre pour ses créations plissées et minimalistes. Son design en maille 3D extensible s’inspire du concept « a piece of cloth », une pièce de tissu unique capable d’épouser n’importe quelle forme. Résultat : une poche textile capable de protéger l’iPhone tout en laissant deviner l’écran, et même d’accueillir quelques effets personnels.
Une poche haute-couture pour protéger et exhiber son iPhone
Porté à la main, accroché à un sac ou directement sur soi, l’iPhone Pocket se veut aussi fonctionnel qu’expressif. « Ce design incarne le lien entre l’iPhone et son utilisateur », explique Yoshiyuki Miyamae, du MIYAKE DESIGN STUDIO. Chez Apple, Molly Anderson, responsable du design de la marque, parle d’un accessoire qui « célèbre le savoir-faire et la simplicité », tout en affichant une palette de couleurs soigneusement pensée pour s’harmoniser avec chaque iPhone.
Apple recycle ici la chaussette iPod, un accessoire iconique des années 2000 conçu par la marque pour protéger son baladeur, mais dans une version plus travaillée et luxueuse.
La marque ISSEY MIYAKE n'est d'ailleurs pas étrangère à Apple. Steve Jobs, co-fondateur de la marque, était un admirateur du créateur de mode et son fameux pull noir à col roulé provenait de ses collections. L'homme d'affaires a commandé des dizaines d'exemplaires pour compléter sa garde-robe. En signe de respect, ISSEY MIYAKE avait arrêté la commercialisation de ce modèle après la mort de Steve Jobs en octobre 2011, avant de relancer un autre modèle légèrement différent.
Proposé en édition limitée, l'iPhone Pocket en modèle court est facturé 159,95 € et se décline en huit teintes vives comme citron, paon ou mandarine, tandis que le modèle long, à porter en bandouillère, sera proposé à un prix de 249,95 € et mise sur des tons plus sobres comme le saphir, la cannelle et le noir. L’iPhone Pocket sera disponible dès le 14 novembre dans une sélection d’Apple Store à Paris (Marché Saint-Germain), New York, Tokyo, Milan ou Séoul, ainsi que sur la boutique en ligne.
Vous l'aurez compris, l'iPhone Pocket n'est pas un produit pour tout le monde, et s'adresse en priorité aux fans de mode. Depuis son annonce, de nombreux commentaires moqueurs ont d'ailleurs fleuri sur les réseaux sociaux, mais la marque assume ce virage vers l'univers du luxe, déjà entrepris avec les bracelets Apple Watch de la marque Hermes. Reste à savoir si ce nouvel accessoire sera LA nouvelle tendance de 2026.