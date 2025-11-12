Apple recycle ici la chaussette iPod, un accessoire iconique des années 2000 conçu par la marque pour protéger son baladeur, mais dans une version plus travaillée et luxueuse.

La marque ISSEY MIYAKE n'est d'ailleurs pas étrangère à Apple. Steve Jobs, co-fondateur de la marque, était un admirateur du créateur de mode et son fameux pull noir à col roulé provenait de ses collections. L'homme d'affaires a commandé des dizaines d'exemplaires pour compléter sa garde-robe. En signe de respect, ISSEY MIYAKE avait arrêté la commercialisation de ce modèle après la mort de Steve Jobs en octobre 2011, avant de relancer un autre modèle légèrement différent.