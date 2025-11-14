Dans le détail, le correctif se concentre sur un problème qui avait fini par agacer bien du monde. L’Explorateur de fichiers pouvait cesser de répondre aux clics, forçant un redémarrage complet de la fenêtre pour retrouver un fonctionnement normal. En clair, ce vieux routier de l’interface n’est plus censé ignorer la souris et devrait retrouver une réactivité acceptable. Ouf.

Et puisqu’à Redmond on semble décidément d’humeur généreuse, la build s’attaque aussi à une anomalie présente dans les environnements Windows 11 Enterprise en sessions multiples. La stratégie HideRecommendedSection, censée masquer les recommandations du menu Démarrer, ne réagissait ni aux règles Group Policy ni aux paramètres CSP dans Azure Virtual Desktop, c’est désormais chose résolue.

Le reste tient de la maintenance légère, avec une mise à jour des profils opérateurs dans le module COSA et une correction destinée aux sinophones, ou à celles et ceux qui manipulent des archives venues d’Asie. L’extraction des fichiers tar pouvait échouer lorsque les noms dépassaient un certain nombre de caractères chinois très courants, ce que KB5070312 vient de résoudre pour garantir un traitement plus fiable de ces archives et éviter les surprises au déballage.