Lorsque Twitter a débranché Vine en 2016, laissant des millions de créateurs orphelins, une petite équipe de passionnés a secrètement sauvegardé une montagne de données. Des années plus tard, Evan Henshaw-Plath, un ancien de Twitter, a plongé les mains dans ce trésor endormi. Il a fallu des mois de travail acharné pour décoder ces fichiers et en extraire près de 200 000 vidéos issues de 60 000 profils.

Le résultat est là : une capsule temporelle fonctionnelle. Les anciens créateurs peuvent réclamer leurs comptes et retrouver leurs œuvres intactes, tandis que de nouveaux utilisateurs peuvent se joindre à la fête. Loin d'être un musée numérique figé, diVine est une plateforme vivante où de nouvelles boucles peuvent être créées et partagées, avec une promesse forte : ici, les créateurs sont rois et propriétaires de leur contenu.