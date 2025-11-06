L'équipe des deux université, composée de quatre chercheurs, a ainsi analysé les données anonymisées de 557 participants issues de l’étude ILIADD (Intensive Longitudinal Investigation of Alternative Diagnostic Dimensions), menée à Pittsburgh au printemps 2023. Les participants ont accepté de transmettre, pendant plusieurs semaines, les données générées par leur smartphone : leur position GPS, les distances parcourues, le temps passé à domicile, la fréquence des appels, la durée d’utilisation de l’écran ou encore les périodes de sommeil estimées. Ces informations ont ensuite été mises en parallèle avec des questionnaires psychologiques remplis par les volontaires eux-mêmes (auto-évaluation).

Pour relier les données issues des smartphones aux profils psychiques rapportés par les volontaires, les chercheurs ont utilisé Mplus, un logiciel de référence en psychologie quantitative permettant de modéliser des tendances derrière les comportements observés. L'idée était de corréler ces informations à six axes comportementaux et émotionnels : internalisation, détachement, désinhibition, antagonisme, désordre de la pensée et symptômes somatoformes (troubles physiques sans cause médicale apparente). En procédant de cette manière, les chercheurs ont souhaité savoir s'il était possible de vérifier si les schémas comportementaux détectés par les capteurs reflétaient fidèlement ces grandes dimensions du fonctionnement psychologique.

Les résultats ont montré que les données des capteurs corrélaient assez précisément avec ces six dimensions. Mais, plus intéressant encore, elles mettaient en évidence un facteur commun qui les reliait entre elles. Les chercheurs l'ont nommé le p-factor (pour pathology factor). Ce marqueur théorique exprime ce que toutes les formes de mal-être ont en commun : une fragilité psychique de fond, difficile à isoler mais mesurable statistiquement.

«Vous pouvez l’imaginer comme un diagramme de Venn [NDLR : une représentation graphique où les ensembles se chevauchent pour montrer leurs éléments communs, voir ci-dessous]», explique Colin Vize, co-auteur de l'étude. « Le p-factor, c’est la zone où tous les cercles des troubles se chevauchent. Ce n’est pas un comportement en soi, mais ce qu’ils partagent tous », précise-t-il.