Conscient de l'importance de sa trouvaille, rxliuli a pris quelques précautions et expliqué que son dépôt « est destiné exclusivement à des fins éducatives et de recherche ». Il a aussi précisé que « le code source a été obtenu à partir de ressources accessibles au public via les outils de développement du navigateur » et qu'il était « protégé par le droit d'auteur d'Apple ». Enfin, il a aussi invité les développeurs à « toujours désactiver les sourcemaps en production. »