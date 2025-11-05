Mais que s'est-il passé chez Apple ? À peine mise en ligne, la version web de l'app a fuité… et s'est retrouvée sur Github.
Alors que 2026 approche à grands pas, Apple a de nombreux projets en tête et prévoit le lancement de plusieurs nouveaux produits. La firme a notamment misé sur Google Gemini pour booster les compétences de Siri et a lancé hier une version web de son App Store. Mais voilà, cette boutique virtuelle attendue depuis fort, fort longtemps par les utilisateurs vient de fuiter sur Github. Explications.
Le code de la wep app d'Apple fuite sur Github
Lancé en 2008, l'App Store avait un défaut majeur : on ne pouvait y accéder que depuis les appareils Apple. Il aura fallu attendre cette semaine pour que le service soit enfin accessible depuis un navigateur. Malgré quelques soucis d'ergonomie mobile, cette nouveauté revêt une importance capitale pour Apple : elle devrait, en effet, permettre d'étendre considérablement la portée de son écosystème.
Hélas, un incident est venu perturber la sortie de la web app : quelques heures après sa mise en ligne, le code source du front-end du site a fuité sur Github. La cause ? La nouvelle version a été déployée avec les sourcemaps activés. Le résultat ne s'est pas fait attendre : il était possible de télécharger l'intégralité du code source de l'interface depuis le site de production, comme l'a d'ailleurs fait l'utilisateur rxliuli.
Quelles conséquences à venir ?
Conscient de l'importance de sa trouvaille, rxliuli a pris quelques précautions et expliqué que son dépôt « est destiné exclusivement à des fins éducatives et de recherche ». Il a aussi précisé que « le code source a été obtenu à partir de ressources accessibles au public via les outils de développement du navigateur » et qu'il était « protégé par le droit d'auteur d'Apple ». Enfin, il a aussi invité les développeurs à « toujours désactiver les sourcemaps en production. »
Même s'il s'agit là d'un incident exceptionnel, il ne devrait pas poser de sérieux problèmes de sécurité ou de confidentialité des données. Ni les utilisateurs, ni les développeurs ne devraient être affectés. Le code source est, à cette heure, encore accessible à tous mais cela ne devrait pas durer : Apple va probablement le retirer rapidement afin d'éviter des conséquences plus graves.
- Interface fluide et intuitive
- Sécurité des apps vérifiée
- Intégration avec iCloud