La version Web de l'AppStore (à parcourir à cette adresse) reprend les bases du Mac App Store, et permet notamment de consulter les informations d’une application iPhone ou iPad facilement, sans avoir besoin pour cela d'un lien direct, ce qui était impératif jusqu'à présent.

Il convient toutefois de nuancer cette nouveauté, puisque la version Web de l’App Store souffre encore d’une ergonomie perfectible sur mobile. De plus, il n’est pas possible d’y installer des applications à distance sur ses appareils associés à un compte iCloud, une option que le Play Store (pour ne citer que lui) propose depuis longtemps déjà.