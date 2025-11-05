Alors que Google propose depuis longtemps une version Web de son Play Store, Apple emboîte enfin le pas en lançant une interface en ligne dédiée à son App Store.
Il y a un peu moins de 20 ans, Apple bouleversait notre rapport au numérique avec son App Store, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation et de créativité mobile. Véritable révolution à l’époque, cette boutique virtuelle a transformé nos téléphones en outils universels, façonnant une nouvelle ère de quotidien connecté.
L'App Store aussi en version Web
Aujourd'hui, Apple franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son écosystème numérique avec le lancement de la version Web de l’App Store. Cette initiative permet désormais aux utilisateurs de parcourir, consulter et partager des applications directement depuis leur navigateur, sans passer par un appareil iOS. Un tournant stratégique pour renforcer l’accessibilité de sa boutique d’applications.
Adieu la page statique, et place à une véritable réplique de la boutique d'applications Apple, avec la possibilité bienvenue de rechercher des applications, sans oublier les fiches permettant de visualiser toutes les informations nécessaires.
Une nouveauté, mais qui oublie un peu l'essentiel
La version Web de l'AppStore (à parcourir à cette adresse) reprend les bases du Mac App Store, et permet notamment de consulter les informations d’une application iPhone ou iPad facilement, sans avoir besoin pour cela d'un lien direct, ce qui était impératif jusqu'à présent.
Il convient toutefois de nuancer cette nouveauté, puisque la version Web de l’App Store souffre encore d’une ergonomie perfectible sur mobile. De plus, il n’est pas possible d’y installer des applications à distance sur ses appareils associés à un compte iCloud, une option que le Play Store (pour ne citer que lui) propose depuis longtemps déjà.
La version Web permet à l'heure actuelle de partager la fiche d'une application, et ce n'est qu'en ouvrant le lien en question sur un terminal Apple que l'utilisateur aura la possibilité d'installer celle-ci, depuis l'App Store (natif cette fois) de son smartphone ou de son iPad.
Pour l'heure, cette version Web de l'App Store se veut une vitrine que l'on « touche avec les yeux » comme le veut l'expression consacrée, et dont les fonctions devraient évoluer prochainement.
- Interface fluide et intuitive
- Sécurité des apps vérifiée
- Intégration avec iCloud