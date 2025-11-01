Après The Witcher, Splinter Cell, Cyberpunk, Tomb Raider, Sonic ou encore Resident Evil, Netflix va développer une série d'animation inspirée d'un autre jeu vidéo emblématique : Crash Bandicoot.
Né dans les années 90, le jeu vidéo Crash Bandicoot incarne on ne peut mieux cette époque où la 3D, alors encore balbutiante, faisait rêver les joueurs du monde entier. Avec son marsupial bondissant, ses caisses explosives et sa folie contagieuse, il a marqué les salons familiaux et les cœurs d’enfants. Aujourd’hui encore, ses tourbillons pixélisés réveillent une douce nostalgie de l'ère PlayStation.
Crash Bandicoot bientôt sur Netflix, lui aussi
Il fut un temps où ce même Crash Bandicoot passait, à tort d’ailleurs, pour la mascotte officielle de PlayStation. Après trois épisodes mémorables signés Naughty Dog, la saga a connu des jours moins glorieux dans les années 2000. Mais rien n’a jamais terni son aura ni éteint la flamme qui brûle encore dans le cœur de ses fans.
Après un retour réussi en 2020 avec Crash Bandicoot 4, et divers projets cinématographiques et de série (notamment chez Amazon) annulés, voilà que la licence se voit accaparée par le géant Netflix, pour une série animée. Celle-ci pourrait être mise au point par le studio Man of Action Entertainment, déjà à l'œuvre sur Sonic Prime ou encore Mega Man: Fully Charged.
Pas tout à fait une première pour le marsupial
Pour la petite histoire, cela marquerait techniquement la deuxième apparition de Crash Bandicoot sur Netflix dans une série originale.
L’icône de PlayStation avait déjà fait une apparition remarquée dans Skylanders Academy, une production d’Activision Blizzard Studios et TeamTO. Sa sœur, Coco Bandicoot, faisait également partie de l’aventure.
Pour le moment, le mystère demeure quant au ton et à la fidélité du scénario de la série à venir, vis-à-vis de l’univers original des jeux vidéo, lesquels mêlent humour décalé, action et aventure tropicale. De plus, Netflix n’a, à ce jour, communiqué ni date de sortie, ni détails sur le contenu ou le style visuel de cette future série animée.
