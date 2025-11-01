Pour le moment, le mystère demeure quant au ton et à la fidélité du scénario de la série à venir, vis-à-vis de l’univers original des jeux vidéo, lesquels mêlent humour décalé, action et aventure tropicale. De plus, Netflix n’a, à ce jour, communiqué ni date de sortie, ni détails sur le contenu ou le style visuel de cette future série animée.

Il y a quelques jours, le géant américain crevait l'abcès en ce qui concerne l'intelligence artificielle, en expliquant que celle-ci était non seulement utilisée, mais qu'elle est déjà partout dans ses productions.