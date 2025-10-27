C'est donc à Hanoï, au Vietnam, que l'Union européenne a annoncé ce lundi 27 octobre avoir posé sa signature sur la Convention des Nations unies, qui pourrait bien redistribuer les cartes de la lutte mondiale contre la cybercriminalité. Négocié pendant cinq ans, ce traité permettra la coopération avec 115 pays jusqu'ici non couverts par la Convention de Budapest. Il tentera de créer un réseau d'entraide international face aux menaces que sont les ransomwares, la fraude numérique ou encore les abus sexuels sur mineurs en ligne.