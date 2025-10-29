La maintenance informatique mérite de ne rien laisser au hasard, pour les PME qui souhaitent une infrastructure fiable, résiliante, à même de tirer les résultats toujours vers le haut. ACI Technology est l'un de ces experts qui peuvent optimiser les performances et la sécurité de votre entreprise.
En 2025, il suffit d'un incident réseau, d'un problème serveur ou d'un parc informatique paralysé par un malware faute de mises à jour, pour mettre une entreprise à genoux. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement sensibles aux défauts de maintenance informatique.
Une activité encore trop souvent négligée, alors même qu'il s'agit de maintenir une colonne vertébrale toujours solide pour que jamais le moindre incident technique ne soit à même d'impacter les résultats.
Alors que les grandes entreprises ont tendance à internaliser cette compétence, les PME sont rarement capables de les imiter. Ce qui explique leur vulnérabilité face aux problèmes informatiques. ACI Technology fait partie des meilleurs acteurs de maintenance informatique du marché pour externaliser cette compétence. On vous explique.
Pourquoi la maintenance informatique est essentielle pour votre PME
La maintenance informatique des réseaux est un « métier clé du numérique » car elle garantit le bon fonctionnement et la performance du système d’information, par lequel passe toutes les actions qui permettent à votre PME de générer du chiffre d'affaires.
La maintenance informatique proposée par des experts comme ACI Technology englobe à la fois la supervision en temps réel, l’entretien régulier du parc informatique, le diagnostic préventif et le dépannage ponctuel de divers appareils qui peuvent rencontrer des pannes.
À cela s'ajoute la surveillance des équipements connectés, notamment des postes de travail, serveurs, routeurs, téléphonie IP, imprimantes réseau et autres appareils. Mais aussi de maintenir les définitions de la protection antivirus, de veiller aux mises à jour logicielles et de contrôler les accès de vos salariés et collaborateurs.
Toutes ces activités prennent du temps et ne peuvent pas reposer sur des personnes qui ne sont pas entièrement dédiées à cela. Pour les TPE et PME, externaliser ces tâches auprès d’une société d’infogérance comme ACI Technology permet de maitriser les coûts d'une maintenance informatique de haut rang.
Tout cela avec une équipe réactive, capable d’intervenir sur site ou à distance, de prévenir les pannes et de réparer rapidement tout incident sans impacter le cours de votre entreprise.
Trois types de maintenance informatique complémentaires
ACI Technology distingue en fait trois types de maintenance informatique complémentaires. Il y a d'abord la maintenance préventive. Celle-ci vise à prévenir les pannes grâce à une supervision régulière, des mises à jour logicielles et une veille technologique. Concrètement, cela signifie surveiller en continu les systèmes, appliquer les correctifs de sécurité dès leur sortie et procéder à des contrôles réguliers des équipements.
Il y a ensuite la maintenance corrective, qui est mise en œuvre après la détection d’un incident. L’objectif est de réparer rapidement les dysfonctionnements ou de restaurer un service interrompu. ACI prévoit des délais contractuels de rétablissement (Service Level Agreements) pour garantir une reprise rapide de l’activité en cas de panne.
Enfin, la maintenance évolutive permet de faire évoluer l’infrastructure afin de l’adapter aux besoins des utilisateurs et aux nouvelles avancées technologiques. Cette approche inclut la modernisation des serveurs, l’ajout de fonctionnalités ou la migration vers des solutions plus performantes.
Distinguer ces trois types de maintenance constitue aussi pour les PME la base d’une stratégie de gestion de leur maintenance informatique efficace. De quoi leur permettre d'être toujours au plus près de leurs besoins et de transformer cela plus facilement en résultats d'exploitation.
ACI Technology propose trois niveaux de prestations pour maîtriser vos coûts
Toutes les entreprises n'ont pas besoin d'une prise en charge à 360° de leur maintenance informatique. Chez ACI Technology, un premier niveau de prise en charge permet ainsi de limiter l'action de maintenance informatique autour du support quotidien et du dépannage des utilisateurs.
Grâce à des outils de supervision en temps réel, les techniciens prennent en charge les demandes courantes : réinitialisation de mots de passe, accès au réseau ou aux données, paramétrage des comptes utilisateurs, dépannage des postes, configuration de la messagerie, protection antivirus et gestion des droits d’accès.
Si votere PME a besoin d'une prise en charge plus poussée, ACI Technology propose un second niveau de maintenance plus complet. Les services incluent la surveillance et la mise à jour des serveurs et des réseaux, l’installation de nouveaux matériels et la configuration de connexions Wi‑Fi.
Mais aussi la mise en place de solutions de sauvegarde, le déploiement d’outils de cybersécurité (pare‑feu, solutions EDR et antimalware), la réparation de matériels défaillants et le contrôle des performances réseau. Le contrat noué avec votre entreprise détaille alors beaucoup plus d'impératifs de fonctionnement, avec notamment des délais de rétablissement.
Enfin il est possible d'opter chez ACI Technology pour un 3e niveau de maintenance informatique, qui propose alors une prise en charge externalisée réellement complète. Des ingénieurs en maintenance et administration réseau sont alors mis à votre disposition et peuvent mettre en place des projets complexes comme la migration de serveurs physiques vers le cloud, l’intégration de solutions hybrides, la sécurisation des accès internet.
Ou encore la gestion du plan de reprise d’activité (PRA) et le diagnostic avancé en cas de panne critique ou de violation de sécurité. Ce niveau de maintenance inclut toutes les prestations des deux autres niveaux de collaboration proposés par ACI Technology aux entreprises.
La maintenance informatique de votre PME dès 29,90 € par mois*
Externaliser la maintenance informatique de votre PME est on vous le disait très économique. Chez ACI Technology, la maintenance informatique illimitée, c'est 29,90 € par mois et *par poste seulement. Ce qui comprend un audit gratuit de votre parc informatique permettant de dresser un état des lieux précis.
Mais aussi un Help Desk disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, toute l'année. De quoi bénéficier en toute situation d'un support technique illimité par téléphone, e-mail, ou chat en semaine de 9h à 18h mais aussi d'un système d'astreinte permettant de régler toute situation urgente en dehors des horaires de bureau.
Chaque client bénéficie d’un interlocuteur unique qui coordonne l’ensemble des interventions, conseille sur la stratégie numérique, la cybersécurité et le plan de reprise d’activité. L’équipe configure et sécurise les systèmes, gère les mises à jour et les sauvegardes, et fournit des rapports réguliers.
Mentionnons également des interventions illimitées sur site dès qu'un problème ne peut être réglé à distance. ACI s’engage sur un délai d’intervention H+4 pour les serveurs et H+8 pour les postes. Les déplacements comprennent aussi l’installation de nouveaux matériels.
Mais aussi des visites préventives planifiées permettant de maintenir les infrastructures et de maintenir un lien de proximité avec les clients. La prestation englobe la surveillance des infrastructures 24/7, l’automatisation des mises à jour, la gestion des sauvegardes, la protection contre les rançongiciels, la gestion des fournisseurs tiers, la documentation des mots de passe, la gestion des licences et de la flotte mobile, ainsi que la protection du réseau et du cloud.
Des rapports hebdomadaires et mensuels analysent l’état du parc, la sauvegarde et la sécurité, avec des tests de vulnérabilité et des contrôles de mots de passe.