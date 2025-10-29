En 2025, il suffit d'un incident réseau, d'un problème serveur ou d'un parc informatique paralysé par un malware faute de mises à jour, pour mettre une entreprise à genoux. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement sensibles aux défauts de maintenance informatique.

Une activité encore trop souvent négligée, alors même qu'il s'agit de maintenir une colonne vertébrale toujours solide pour que jamais le moindre incident technique ne soit à même d'impacter les résultats.

Alors que les grandes entreprises ont tendance à internaliser cette compétence, les PME sont rarement capables de les imiter. Ce qui explique leur vulnérabilité face aux problèmes informatiques. ACI Technology fait partie des meilleurs acteurs de maintenance informatique du marché pour externaliser cette compétence. On vous explique.