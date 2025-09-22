Une plateforme française fraîchement débarquée, Flash Support, promet de résoudre tous les bugs informatiques en une heure maximum. Une quasi-instantanéité de la réparation qui pourrait bien trouver son public.
Les pannes informatiques coûtent cher aux Français et aux entreprises. Audric Gueidan s'est dit que le temps perdu à chercher désespérément des solutions sur Google ou ChatGPT quand son ordinateur plante, était terminé. Avec Flash Support, il a créé une plateforme en ligne qui chamboule les codes du dépannage, puisqu'elle mise sur la rapidité de la prise en charge et de la réparation.
Une réponse aux pannes informatiques qui plombent la productivité française
Pour nous donner une idée du contexte, Flash Support rappelle une réalité qui devrait faire sourire les entreprises du pays. Chaque collaborateur gaspille entre 50 et 100 heures de travail productif chaque année, à cause des seuls aléas technologiques.
Et cette sorte d'hémorragie temporelle ne cesse de s'aggraver. Près de 43% des salariés français disent sacrifier, chaque jour, une demi-heure du fait d'outils défaillants ou de connexions capricieuses, selon les données compilées par la plateforme.
Le contexte sécuritaire amplifie ces difficultés opérationnelles, puisque l'an dernier, les cyberattaques ont touché 67% des entreprises françaises selon Hiscox. Cela a contribué à créer des besoins urgents d'expertise, que les structures modestes peinent à satisfaire efficacement.
Comment fonctionne cette plateforme de support informatique
Audric Gueidan a bien identifié cette faille du marché, et compte la combler. « C'est simple : je me suis rendu compte que ce type de plate-forme n'existait pas », confie le créateur de Flash Support à nos confrères de Ouest-France.
Ce que propose celui qui est aussi le responsable de l'espace de coworking La Filature Numérique sur Cholet tranche avec l'approche disons traditionnelle du support technique. « Au lieu de chercher trois heures sur Google ou de demander à un cousin geek, celui qui a un problème est directement mis en relation avec un professionnel », explique-t-il.
Comment fonctionne Flash Support ? Dans le détail, il faut déposer un ticket. En retour, on reçoit un lien sécurisé, puis un membre du support nous contacte, avec prise en charge de l'expert qui s'occupe de nous. « L'objectif, c'est de répondre à tous les cas de figure », précise Audric Gueidan, qui évoque une mise en relation sous deux heures, et la réparation du bug en moins d'une heure.
Lancée le 1er septembre 2025, Flash Support rassemble déjà une dizaine d'experts indépendants et affiche des tarifs de 50 euros pour une prise en charge dans la journée, et 90 euros en formule rapide.