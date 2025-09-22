Les pannes informatiques coûtent cher aux Français et aux entreprises. Audric Gueidan s'est dit que le temps perdu à chercher désespérément des solutions sur Google ou ChatGPT quand son ordinateur plante, était terminé. Avec Flash Support, il a créé une plateforme en ligne qui chamboule les codes du dépannage, puisqu'elle mise sur la rapidité de la prise en charge et de la réparation.