L'affaire est « est beaucoup plus large que Volkswagen : elle concerne presque tous les constructeurs » assure le principal représentant des plaignants, Martyn Day, du cabinet d’avocats Leigh Day. Si les groupes automobiles incriminés étaient jugés coupable, cela ouvrirait la possibilité pour la justice d'exiger des indemnisations pouvant se compter en « milliards de livres ».

Il faut dire que le pays comprendrait au total près de 1,6 million de conducteurs qui pourraient demander à la justice une indemnisation, se servant d'une éventuelle condamnation devenant jurisprudence. « Le plus important pour nous est de convaincre que toutes ces voitures sont équipées de dispositifs de manipulation » a expliqué Martyn Day.

À noter qu'en 2020, Volkswagen avait été reconnu coupable par la Haute Cour de Londres d'avoir utilisé un « logiciel truqueur ». Le groupe, qui n'a pas reconnu sa responsabilité, a mis fin au dossier à l'amiable en acceptant de régler la somme de 193 millions de livres deux ans plus tard.