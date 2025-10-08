Des problèmes qui entraînent des difficultés de vie graves pour les assurés, certains se trouvant dans l'incapacité de payer pour leurs courses, ou même d'honorer des visites post-opératoires chez leur médecin. Du côté des CPAM, on avoue sans ambages ces soucis.

« Cette présérie a malheureusement été entachée d'un certain nombre d'anomalies empêchant l'indemnisation d'une partie des arrêts de travail pour laquelle des solutions de versement d'acompte ont dû être mises en œuvre » a ainsi indiqué la CPAM de Loire-Atlantique. Pour autant, les autorités publiques n'ont pas, après ces longs mois pénibles, décidé de suspendre l'utilisation du logiciel, alors que, selon le représentant syndical CGT de la CPAM Pascal Cayeux, 25% des réclamations en lien avec la CPAM au niveau national proviendraient de Vendée et de Loire-Atlantique.

« Ce serait un désaveu cinglant d'annuler le lancement d'un logiciel à plusieurs millions d'euros sur lequel les techniciens travaillent depuis des années » affirme-t-il. L'État doit-il revenir aux solutions précédentes ?