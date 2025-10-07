L'élite du réseau Instagram pourra bientôt se pavaner avec une nouvelle récompense très particulière, à savoir… une bague en or. Et ce n'est pas tout !
Certains créateurs sur YouTube exposent déjà fièrement dans leurs étagères le désormais célèbre trophée des 100 000 abonnés. Bientôt, Instagram emboîtera le pas, en proposant ses propres récompenses pour stimuler l’engagement et retenir les talents. Du côté de chez Meta, on propose toutefois une sélection différente, via un jury, qui compte bien passer la bague au doigt aux meilleurs créateurs de la plateforme.
Un nouveau programme Rings chez Instagram
En effet, avec son programme « Rings », Instagram ne vise pas à mettre à l'honneur un type de contenu spécifique, mais plutôt « un état d'esprit ».
Aussi, les prix remis par Instagram visent à récompenser les créateurs qui ne se contentent pas de participer à la culture, mais qui la transforment, brisant au passage tous les obstacles qui les empêchent de réaliser leurs ambitions.
« Parce que chaque acte de créativité, petit ou grand, peut mener à quelque chose de formidable », explique-t-on chez Meta.
Une vraie bague en or… mais aussi des fonctions exclusives
Pour déterminer les heureux élus, un panel de juges, composé de créatifs reconnus à l’international, a été réuni par Meta. Ils ont désigné leurs créateurs préférés et voté pour ceux qu’ils considèrent mériter une place sur la liste finale. Parmi les juges : Spike Lee, MKBHD, Adam Mosseri, Marc Jacobs ou, encore, le pâtissier français Cédric Grolet.
Les créateurs retenus par le jury pourront prétendre à une authentique bague en or, mise au point avec Grace Wales Bonner, et qui va venir récompenser leurs efforts.
De plus, lorsqu'un créateur récompensé par Rings publiera une Story, une bague dorée exclusive apparaîtra autour de sa photo de profil, remplaçant l'anneau habituel des Stories. Cette distinction sera visible dans toute l’application, à la fois sur leur profil et dans la section Stories du fil d’actualité.
Les gagnants auront également la possibilité de personnaliser la couleur de l’arrière-plan de leur profil et même de modifier le bouton « J’aime », leur permettant de laisser libre cours à leur créativité tout au long de l’année. Reste à savoir qui seront les premiers ambassadeurs de ce nouveau programme Rings.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter