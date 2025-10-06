Elon Musk avance sur son nouveau projet, développé par sa société d'intelligence xAI. Un projet qui pourrait accroître son empire du numérique.
L'homme le plus riche du monde a récemment un nouveau projet, qui est de rivaliser avec l'encyclopédie en ligne Wikipédia, pour lui abîmée par des biais de gauche. Ce projet devrait donner naissance à une autre encyclopédie open source, baptisée Grokipedia. Et aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur cette nouveauté, qui arrive très vite devant les yeux du public.
La première beta de Grokipedia lancée dans deux semaines
Elon Musk n'est pas très mystérieux sur son projet Grokipedia. Alors qu'il l'avait d'abord évoqué nonchalamment lors d'un échange banal, il vient de donner plus de précision sur cette encyclopédie, toujours via un message posté sur son compte X.
Il a ainsi expliqué que « la version 0.1 bêta préliminaire de Grokipedia sera publiée dans deux semaines. » Un message qui citait un twittonaute, qui assurait que « Grokipedia va devenir la source de connaissances la plus vaste et la plus précise au monde, pour les humains et l'IA, sans aucune limite d'utilisation. »
L'IA sera utilisée pour vérifier la véracité des sources
La différence avec l'encyclopédie collaborative Wikipédia se trouvera dans l'utilisation de Grok, l'IA de xAI. Le modèle de langage de l'entreprise d'Elon Musk analysera ainsi l'ensemble des sources en ligne (dont Wikipédia), pour voir si elles sont vraies, semi-factuelles, fausses ou bien si elles manquent de contexte.
L'IA sera ensuite, après cette analyse, chargée de retravailler les sources défectueuses pour corriger les inexactitudes, les semi-vérités et intégrer plus de contexte quand c'est nécessaire. « La raison pour laquelle ce sera la véritable source de connaissances, c'est parce qu'elle est conçue uniquement pour la vérité et pour naviguer vers la vérité... sans parti pris ni intentions cachées » veut croire le twittonaute cité par Elon Musk. Trop enthousiaste, ou prophétique ?