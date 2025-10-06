Elon Musk n'est pas très mystérieux sur son projet Grokipedia. Alors qu'il l'avait d'abord évoqué nonchalamment lors d'un échange banal, il vient de donner plus de précision sur cette encyclopédie, toujours via un message posté sur son compte X.

Il a ainsi expliqué que « la version 0.1 bêta préliminaire de Grokipedia sera publiée dans deux semaines. » Un message qui citait un twittonaute, qui assurait que « Grokipedia va devenir la source de connaissances la plus vaste et la plus précise au monde, pour les humains et l'IA, sans aucune limite d'utilisation. »