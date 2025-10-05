À Liuyang, ville de la province chinoise du Hunan connue pour sa longue tradition pyrotechnique, un spectacle de drones a viré au chaos le 2 octobre 2025. Des charges pyrotechniques sont tombées dès le ciel et ont semé la panique au sol parmi les spectateurs. Les autorités indiquent qu’aucune blessure n’a été recensée.
La ville de Liuyang, productrice de plus de la moitié des feux d’artifice mondiaux, célébrait la fête nationale chinoise avec un spectacle qui mettait en scène drones et pyrotechnie. Pendant l’événement, certains drones ont largué leurs feux d’artifice au mauvais moment. Des centaines de projectiles incandescents ont chuté sur la foule et ont immédiatement engendré une panique générale. Plusieurs départs d’incendie ont nécessité l’intervention des pompiers.
Un accident spectaculaire qui n’est pas un cas isolé
À Liuyang, l’incident a sûrement marqué les esprits. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, après que des drones défaillants ont libéré leurs charges trop tôt, c'est une puie de feu qui s'est abattue sur les spectateurs, venus nombreux assister à l'événement.
Pourtant, souligne le Daily Shangai, aucune victime ni blessés ne sont à déplorer, malgré les images impressionnantes, dont certaines montrent des débuts d'incendies que les pompiers ont rapidement éteints.
On en attendait plus et surtout mieux de Liuyang ne manque pas d’expérience en pyrotechnie, comme le confirment nos confrères de France Info. Elle est même la capitale mondiale des feux d'artifices, depuis plus de 1 000 ans et compte plus d'un millier d'usines.
Or, on le voit bien, la gestion combinée des drones et des feux d’artifice engendre parfois des risques techniques. D’autres accidents ont eu lieu ailleurs dans le monde. En 2020, lors d’un spectacle à Shanghai, des milliers de drones ont rencontré des dysfonctionnements. En 2021, des drones hors contrôle ont poussé à l’évacuation d’une foule en Chine. En décembre 2024, une autre chute inattendue de drones s’est produite lors d’un show à Quanzhou. Aux États-Unis également, si les accidents majeurs restent rares, quelques dysfonctionnements techniques ont affecté des spectacles militaires ou commerciaux.
Ceci dit, parfois, les choses tournent bien, comme ce spectacle qui détient le record de 10 000 drones dans le ciel, en octobre 2024. Plus récemment, à Shenzhen, pour le 20ᵉ anniversaire du célèbre jeu WoW, les drones ont également fait le show.
Les drones remplacent les feux d’artifice pour des raisons écologiques et sécuritaires
Plusieurs villes à travers le monde optent pour les drones plutôt que pour les feux d’artifice. La pollution liée aux feux d’artifice traditionnels les pousse à limiter leur usage : fumée dense, résidus toxiques, émission de particules fines et de CO2 touchent la qualité de l’air. Les nuisances sonores gênent la faune et les habitants. La risque d’incendie reste élevé, notamment dans les zones urbaines ou en période de sécheresse.
Ces contraintes ont incité de nombreuses municipalités à adopter des spectacles de drones, pour une alternative plus propre et plus silencieuse. Par exemple, plus de 50 villes françaises, telles que Paris, Nice, Toulon, ou Strasbourg, ont présenté en 2025 des shows lumineux uniquement composés de drones. Ces dispositifs permettent un flexibilité artistique hors normes. La possibilité de créer des figures lumineuses complexes dans le ciel séduit aussi le public et les organisateurs soucieux d’innovation visuelle et de sécurité. Malgré un coût actuellement souvent supérieur à celui des feux traditionnels, la tendance vers ces solutions numériques se confirme.