Pourtant, souligne le Daily Shangai, aucune victime ni blessés ne sont à déplorer, malgré les images impressionnantes, dont certaines montrent des débuts d'incendies que les pompiers ont rapidement éteints.

On en attendait plus et surtout mieux de Liuyang ne manque pas d’expérience en pyrotechnie, comme le confirment nos confrères de France Info. Elle est même la capitale mondiale des feux d'artifices, depuis plus de 1 000 ans et compte plus d'un millier d'usines.

Or, on le voit bien, la gestion combinée des drones et des feux d’artifice engendre parfois des risques techniques. D’autres accidents ont eu lieu ailleurs dans le monde. En 2020, lors d’un spectacle à Shanghai, des milliers de drones ont rencontré des dysfonctionnements. En 2021, des drones hors contrôle ont poussé à l’évacuation d’une foule en Chine. En décembre 2024, une autre chute inattendue de drones s’est produite lors d’un show à Quanzhou. Aux États-Unis également, si les accidents majeurs restent rares, quelques dysfonctionnements techniques ont affecté des spectacles militaires ou commerciaux.

Ceci dit, parfois, les choses tournent bien, comme ce spectacle qui détient le record de 10 000 drones dans le ciel, en octobre 2024. Plus récemment, à Shenzhen, pour le 20ᵉ anniversaire du célèbre jeu WoW, les drones ont également fait le show.