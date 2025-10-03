Un agent conversationnel fonctionne entièrement dans Minecraft, matérialisé en redstone, avec environ 5,09 millions de paramètres et près de 439 millions de blocs de volume, sans pack de données ni blocs de commande. Les réponses sortent réellement du monde de jeu, mais demandent près de deux heures même avec une cadence des ticks poussée sur serveur optimisé, ce qui en fait d’abord une prouesse d’ingénierie.
Porté par sammyuri, figure de la scène redstone, le projet prolonge des constructions extrêmes déjà connues comme un CPU à 1 Hz et une version de Minecraft dans Minecraft (oui oui, vous avez bien lu). CraftGPT matérialise un petit modèle de langage moderne dont l’inférence circule par signaux dans des circuits visibles, sans artifice extérieur au jeu de base. L’ensemble cible les curieuses et curieux de technique qui veulent voir chaque étape du calcul plutôt que chercher un assistant pratique au quotidien.
Tout en redstone, du clavier à l’affichage
CraftGPT accepte une question saisie dans une interface du monde et déclenche un long calcul matérialisé par des enchaînements de torches, comparateurs et répéteurs, comme des fils électriques qui s’allument et s’éteignent. Chaque réponse naît entièrement des mécanismes du jeu, sans aucun bloc de commande, paquet additionnel ou API.
À l’échelle, l’installation s’étend sur environ 1 020 par 260 par 1 656 blocs, soit un volume proche de 439 millions d’unités, au point qu’il faut parfois un module d’affichage lointain pour l’embrasser d’un regard.
Un petit modèle rendu tangible
Sous le capot, CraftGPT repose sur un petit modèle d’environ 5 millions de paramètres, bien loin des géants actuels, mais suffisant pour des échanges très courts. Les nombres qui feraient d’ordinaire l’objet d’opérations sur puce deviennent ici des motifs de blocs reliés qui propagent des signaux pas à pas.
Pour que le jeu suive, la cadence des cycles doit être fortement augmentée avec un serveur spécialisé, faute de quoi une seule réponse prendrait des années. Avec cet environnement taillé pour la redstone, on parle tout de même d’environ deux heures par message, ce qui situe clairement l’expérience du côté de la démonstration.
Ce projet prolonge des années d’expérimentations redstone et pose un jalon sur la voie d’outils pédagogiques concrets pour expliquer l’IA. Quiconque s’y aventure retiendra surtout cette idée simple : même miniaturisée, une IA reste une chaîne de transformations, et Minecraft offre un théâtre unique pour la montrer sans artifice.
Si d'aventure, l'envie vous prend d'essayer le projet, le créateur conseille de tester d’abord un émulateur et d’utiliser un serveur adapté avec une machine généreuse en mémoire avant de lancer l’exécution complète dans un monde.
