Ce projet prolonge des années d’expérimentations redstone et pose un jalon sur la voie d’outils pédagogiques concrets pour expliquer l’IA. Quiconque s’y aventure retiendra surtout cette idée simple : même miniaturisée, une IA reste une chaîne de transformations, et Minecraft offre un théâtre unique pour la montrer sans artifice.

Si d'aventure, l'envie vous prend d'essayer le projet, le créateur conseille de tester d’abord un émulateur et d’utiliser un serveur adapté avec une machine généreuse en mémoire avant de lancer l’exécution complète dans un monde.