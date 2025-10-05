Cet objet microscopique, photographié aux côtés d'un cheveu grâce à un microscope numérique Keyence VHX-7000N, n'est évidemment pas un instrument jouable. Il s'agit d'une image microscopique conçue pour tester la précision d'un équipement de nanolithographie flambant neuf. Le projet fait écho à l’expression populaire « the world’s smallest violin », utilisée depuis les années 1970, notamment dans la série M*A*S*H, pour tourner en dérision les plaintes excessives.

Au-delà de l’anecdote, l’objectif est de démontrer la précision du NanoFrazor, une machine de nano-sculpture fabriquée par Heidelberg Instruments. Basée sur la lithographie à sonde thermique, elle grave des motifs à l’échelle du nanomètre à l’aide d’une pointe chauffée. Le dispositif est confiné dans une boîte hermétique pour éviter toute contamination par la poussière ou l’humidité.