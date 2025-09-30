Après les émeutes du 6 janvier 2021, durant lesquelles des supporters de Donald Trump ont envahi le Capitole, tous les géants de la tech avaient décidé de suspendre les comptes de l'homme politique. Quelque chose qui n'est pas passé chez le résident actuel de la Maison-Blanche, qui leur a depuis présenté la facture.

On apprend ainsi grâce au Wall Street Journal que YouTube vient de trouver un accord dans le dossier judiciaire qui l'opposait à Donald Trump sur ce sujet. La plateforme va ainsi devoir payer 24,5 millions de dollars pour clôturer le différend – avec 22 millions de dollars destinés à l'organisation Trust for the National Mall, qui utilisera la somme afin de « soutenir la construction de la salle de bal d'apparat de la Maison Blanche ».