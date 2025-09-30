En 2021, YouTube avait suspendu le compte de Donald Trump à la suite des émeutes du Capitole. Et aujourd'hui, la plateforme en paie le prix.
Le retour de Donald Trump au pouvoir a été célébré par de nombreux acteurs de la tech, qui l'ont vu comme un allié dans leurs entreprises dérégulation du marché et dans leur opposition à l'Union européenne. Mais cette alliance se fait selon les termes du président américain, qui a toujours quelques comptes à régler. On l'observe aujourd'hui du côté de YouTube.
YouTube va devoir verser 24,5 millions d'euros pour la suspension du compte de Donald Trump en 2021
Après les émeutes du 6 janvier 2021, durant lesquelles des supporters de Donald Trump ont envahi le Capitole, tous les géants de la tech avaient décidé de suspendre les comptes de l'homme politique. Quelque chose qui n'est pas passé chez le résident actuel de la Maison-Blanche, qui leur a depuis présenté la facture.
On apprend ainsi grâce au Wall Street Journal que YouTube vient de trouver un accord dans le dossier judiciaire qui l'opposait à Donald Trump sur ce sujet. La plateforme va ainsi devoir payer 24,5 millions de dollars pour clôturer le différend – avec 22 millions de dollars destinés à l'organisation Trust for the National Mall, qui utilisera la somme afin de « soutenir la construction de la salle de bal d'apparat de la Maison Blanche ».
Donald Trump célèbre une « capitulation »
Cet accord est le dernier en date signé par les géants américains du numérique sur cette question. Le Wall Street Journal indique aussi que YouTube voulait symboliquement payer un peu moins que le groupe Meta (qui avait réglé en janvier 25 millions de dollars pour la suspension des comptes de Donald Trump). X de son côté avait déjà trouvé un arrangement à 10 millions de dollars.
L'accord trouvé a en tout en cas été fêté en ligne par le président des États-Unis lui-même, à travers une image générée par IA et postée sur son compte Truth Social. On l'y voit tout sourire recevoir un chèque de 24,5 millions de dollars des mains de Neal Mahon, le directeur général de YouTube.