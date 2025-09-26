Vous n'en rêviez probablement pas, et pourtant, Dell l'a fait : des écouteurs sans fil certifiés « Microsoft Teams Open Office » viennent d'être annoncés. Conçus pour le travail hybride, ces appareils intègrent des fonctions audio avancées pour les professionnels, avec de l'IA au programme.
Si vous vous apprêtiez à renouveler vos écouteurs sans fil, notamment pour répondre à vos exigences dans le cadre de votre travail, Dell a peut-être la solution qu'il vous faut. En effet, avec les Dell Pro Plus Earbuds, le fabricant américain signe son entrée sur le marché des écouteurs professionnels. Présentés comme « les premiers écouteurs au monde à recevoir la certification Microsoft Teams Open Office », ils visent à offrir une clarté audio constante, que ce soit au bureau, en télétravail ou en déplacement.
Dell Pro Plus Earbuds : les premiers écouteurs certifiés Microsoft Teams
Les écouteurs sans fil Dell Pro Plus Earbuds sont les premiers au monde à recevoir la certification Microsoft Teams Open Office. Concrètement, cette accréditation garantit une clarté des communications en toutes circonstances. En d'autres termes, et contrairement aux équipements audio grand public, ces écouteurs répondent spécifiquement aux exigences des contextes professionnels bruyants où la fiabilité sonore demeure généralement prioritaire.
La certification Microsoft Teams et Zoom assure « une compatibilité optimale avec les principales plateformes de communication professionnelle ». L'intégration avec Dell Device Management Console (DDMC) permet aux équipes informatiques de « facilement configurer les appareils, déployer les mises à jour du micrologiciel et superviser l'ensemble du parc d'un simple clic ». Sur le terrain, leur résistance à la poussière et à l’eau (indice IP54) et leur boîtier de recharge compact devrait permettre une utilisation sans contraintes, même en mobilité.
ANC intelligente et connectivité multi-appareils
Les Dell Pro Plus Earbuds s’appuient sur des fonctionnalités avancées, à commencer par un microphone doté d’un réseau neuronal « entraîné sur plus de 500 millions d’échantillons de bruits », capable d’isoler la voix avec précision. Les utilisateurs pourront bénéficier d’améliorations continues grâce aux mises à jour logicielles diffusées via DDPM (Dell Display and Peripheral Manager).
La réduction de bruit active et adaptative (ANC) ajuste automatiquement la filtration selon l’environnement, tandis qu’un mode transparence amélioré maintient la conscience des sons ambiants. Côté confort, Dell propose quatre tailles d’embouts (XS, S, M, L), là où la plupart des concurrents n’en offrent généralement que trois. Avec leur design léger, ces écouteurs sont conçus pour rester en place toute la journée.
Les commandes tactiles permettent de gérer l’ANC, la musique, le volume ou les appels. L’expérience est personnalisable via l’application mobile Dell Audio, qui ajuste égaliseurs et préréglages selon les préférences de l’utilisateur. Côté connectivité, le Bluetooth 5.3 prend en charge jusqu’à huit appareils, et la fonction Dell Pair assure un couplage rapide. Un récepteur USB-C sans fil, intégré directement dans le boîtier, optimise la portabilité.
Les Dell Pro Plus Earbuds sont désormais disponibles à 200,05 euros hors TVA, soit 240,06 euros toutes taxes comprises. Notez que le premier prix concerne essentiellement les entreprises et les professionnels, tandis que le second s’adresse aux particuliers.
Source : Communiqué de presse
