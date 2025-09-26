Les écouteurs sans fil Dell Pro Plus Earbuds sont les premiers au monde à recevoir la certification Microsoft Teams Open Office. Concrètement, cette accréditation garantit une clarté des communications en toutes circonstances. En d'autres termes, et contrairement aux équipements audio grand public, ces écouteurs répondent spécifiquement aux exigences des contextes professionnels bruyants où la fiabilité sonore demeure généralement prioritaire.

La certification Microsoft Teams et Zoom assure « une compatibilité optimale avec les principales plateformes de communication professionnelle ». L'intégration avec Dell Device Management Console (DDMC) permet aux équipes informatiques de « facilement configurer les appareils, déployer les mises à jour du micrologiciel et superviser l'ensemble du parc d'un simple clic ». Sur le terrain, leur résistance à la poussière et à l’eau (indice IP54) et leur boîtier de recharge compact devrait permettre une utilisation sans contraintes, même en mobilité.