LG Electronics vient d’annoncer en Corée le lancement de l’Easy TV, un téléviseur pensé pour répondre aux besoins spécifiques des seniors. Interface simplifiée, télécommande agrandie, appels vidéo, rappels de médicaments… L'appareil se veut à la fois un écran de divertissement et un compagnon du quotidien pour les personnes âgées.
Avec ce téléviseur, LG ouvre une nouvelle voie, celle d’une télévision qui dépasse le simple rôle de divertissement pour devenir un outil d’assistance et de lien familial.
Un téléviseur pensé pour les seniors
Basé sur la gamme premium LG QNED Evo, l’Easy TV sera disponible dès le 29 septembre en Corée dans deux formats de 65 et 75 pouces(165 et 190 cm), vendus respectivement 2,77 et 3,87 millions de wons (environ 1 980 et 2 765 euros).
La philosophie de l’appareil est claire puisqu'il s'agit de simplifier l’expérience télévisuelle pour un public souvent dérouté par la complexité des interfaces modernes. L’écran d’accueil se limite à cinq fonctionnalités principales, avec des polices agrandies et un menu affiché en bas de l’écran pour une lecture plus facile. La télécommande, plus grande de 27 %, intègre un bouton d’assistance qui permet de revenir immédiatement au programme en cours en cas de mauvaise manipulation.
Quand la télévision devient un outil de care
Au-delà de l’ergonomie, LG mise sur une dimension familiale et sociale. L’Easy TV embarque LG Buddy, un service développé avec KakaoTalk, l’application de messagerie la plus utilisée en Corée. Grâce à la caméra intégrée, les seniors peuvent passer des appels vidéo avec leurs proches, recevoir des photos ou des vidéos, et même envoyer une alerte en cas d’urgence via la télécommande. Les enfants peuvent également assister leurs parents à distance en réglant certaines options du téléviseur.
L’appareil inclut aussi des rappels pour la prise de médicaments ou les tâches quotidiennes, ainsi que quelques fonctions ludiques comme des jeux ou du karaoké. Une manière pour LG de transformer la télévision en plateforme de communication et de bien-être intergénérationnelle.
En Corée, plus de 10 millions de personnes ont 65 ans ou plus, soit 20 % de la population. C’est ce contexte démographique qui a poussé LG à lancer ce produit. Mais l’entreprise envisage déjà d’étendre le concept à d’autres marchés avec une forte proportion de personnes de 60 ans et plus, notamment le Japon et les États-Unis.
En Europe, le vieillissement de la population suit la même trajectoire. Pourtant, aucune offre comparable n’existe aujourd’hui. On trouve bien des télécommandes simplifiées ou des tablettes senior, mais pas de téléviseur pensé dès sa conception pour répondre à ces besoins. Pour s’imposer sur le Vieux Continent, LG devrait toutefois adapter son écosystème : KakaoTalk devrait laisser place à WhatsApp ou Messenger, largement utilisés par les familles européennes.