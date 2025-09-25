Basé sur la gamme premium LG QNED Evo, l’Easy TV sera disponible dès le 29 septembre en Corée dans deux formats de 65 et 75 pouces(165 et 190 cm), vendus respectivement 2,77 et 3,87 millions de wons (environ 1 980 et 2 765 euros).



La philosophie de l’appareil est claire puisqu'il s'agit de simplifier l’expérience télévisuelle pour un public souvent dérouté par la complexité des interfaces modernes. L’écran d’accueil se limite à cinq fonctionnalités principales, avec des polices agrandies et un menu affiché en bas de l’écran pour une lecture plus facile. La télécommande, plus grande de 27 %, intègre un bouton d’assistance qui permet de revenir immédiatement au programme en cours en cas de mauvaise manipulation.