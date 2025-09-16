Enfin une grosse batterie sur une Apple Watch classique ? Il est révolu le temps où vous deviez retirer votre montre avant de vous coucher pour la charger, Apple propose une nette amélioration !
L’Apple Watch Series 11 a été testée par quelques médias américains. Cette montre connectée apporte de belles promesses, avec une autonomie revue à la hausse, la marque à la pomme s'en est longuement vantée. Avec une batterie limitée à 18 heures d'utilisation, les anciennes montres n'étaient pas très pratiques et ne permettaient parfois pas un suivi nocturne complet. C'est maintenant de l'histoire ancienne avec cette nouvelle montre connectée.
La Watch Series 11 booste son autonomie
L’un des points les plus notables de l’Apple Watch Series 11 est sa capacité à tenir bien au-delà d’une journée d’utilisation. Selon les tests réalisés par nos confrères américains de chez Wired, la montre conserve jusqu’à 58% de batterie après une nuit de sommeil et une journée complète d’utilisation.
- Plus fine et plus légère
- Coloris Jet Black somptueux
- Un grand écran, très lumineux
Cette plus grosse batterie permet désormais de porter la montre en continu, y compris pendant la nuit, sans craindre de tomber en panne de batterie en milieu de journée. Pour de nombreux utilisateurs, cela signifie qu’il est possible de suivre son sommeil, de se lever, de vaquer à ses occupations quotidiennes, et de recharger la montre plus tard dans la journée, par exemple pendant une pause au travail. Cette évolution est d'autant plus appréciable que la montre s'accompagne d'une connectivité 5G désormais.
Comparaison avec les modèles précédents
Les générations précédentes de l’Apple Watch, bien qu’efficaces, souffraient d’une autonomie qui n’avait que peu évolué depuis le lancement de la gamme. Les solutions proposées, comme le mode basse consommation ou la charge rapide, permettaient de limiter les désagréments, mais ne résolvaient pas le problème de fond. La Series 11, en revanche, offre une autonomie qui se rapproche enfin des attentes des utilisateurs, avec une batterie pouvant titiller, voire dépasser les 24 heures, voire plus pour le modèle Ultra 3.
La Watch Ultra 3, par exemple, promet jusqu’à 42 heures d’autonomie en utilisation intensive, ce qui en fait un choix parfait pour les sportifs ou les voyageurs. Cette performance permet de couvrir un week-end complet d’activités sans avoir à se soucier de la recharge, une première pour une Apple Watch.