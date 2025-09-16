Cette plus grosse batterie permet désormais de porter la montre en continu, y compris pendant la nuit, sans craindre de tomber en panne de batterie en milieu de journée. Pour de nombreux utilisateurs, cela signifie qu’il est possible de suivre son sommeil, de se lever, de vaquer à ses occupations quotidiennes, et de recharger la montre plus tard dans la journée, par exemple pendant une pause au travail. Cette évolution est d'autant plus appréciable que la montre s'accompagne d'une connectivité 5G désormais.