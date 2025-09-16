Pour sonder cet anneau, les astronomes ont utilisé à la fois ASKAP (le télescope australien SKA Pathfinder) et MeerKAT (Karoo Array Telescope). Ils ont mesuré l’intensité du flux radio qui s'en dégageait : 4,07 et 2,82 millijanskys à 943 MHz, 2,77 et 1,98 millijanskys à 1,28 GHz. Un jansky correspond à une quantité infinitésimale de rayonnement ; c’est l’unité standard pour décrire la puissance des signaux cosmiques reçus par nos antennes.

Les chiffres relevés par les deux télescopes montrent que le signal émis par ORC J0356–4216 est bien plus intense aux basses fréquences qu’aux hautes fréquences. Ce qui signifie que l'énergie qui s'en dégage chute rapidement quand on monte en fréquence. En astrophysique, on parle d'un spectre raide, souvent caractéristique du rayonnement synchrotron, produit lorsque des électrons, accélérés à des vitesses proches de celle de la lumière, spiralent dans un champ magnétique.

Les chercheurs ont également noté que l’anneau lui-même est parcouru par un champ magnétique moyen d’environ 1,8 microgauss. Infime, par rapport à celui de la Terre, qui est plus de 275 000 fois plus intense, mais à l'échelle cosmique cela suffit à structurer certaines particules cosmiques.

La polarisation mesurée atteint entre 20 et 30 % (c’est-à-dire que les ondes radio émises oscillent dans une direction privilégiée, plutôt que de manière aléatoire). Cette orientation suit exactement la courbure du cercle, ce qui montre que le champ magnétique épouse les deux cercles. Un détail essentiel pour comprendre d'où cet ORC viendrait ; il apparaît comme une structure très ordonnée résultant de puissants mécanismes cosmiques, capables de canaliser la matière et les champs magnétiques sur des distances équivalent à plusieurs millions d’années-lumière.