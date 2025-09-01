Plutôt discret vis-à-vis de sa console portable, Zotac reprend quasiment à l'identique le châssis de sa Zone initiale pour cette nouvelle Zone Pro. Les nouveautés, comme souvent, se cachent à l'intérieur. Cette mouture Pro troque en effet le Ryzen 7 8840U de sa prédécesseur pour un Ryzen AI 9 HX 370 de conception plus récente. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Zotac opte pour cette puce Strix Point plutôt que pour un APU Ryzen Z2 Extreme, par exemple.

Ce changement de processeur, couplé à l'adoption de Linux Manjaro (au lieu de Windows 11), devraient en tout cas permettre à la Zotac Zone Pro de délivrer 15 à 20% de performances en plus par rapport à la Zotac Zone « classique », selon Zotac.

Cela dit, le recours à Linux Manjaro plutôt qu'à SteamOS ou Bazzite, par exemple, peut autant faire office d'argument de vente… que de repoussoir face aux joueurs. D'autant que le prix de cette nouvelle mouture, que Zotac n'a pas encore précisé, devrait quand même être élevé. Pour rappel, la Zotac Zone « clasique » est actuellement commercialisée à un peu moins de 800 euros en France.