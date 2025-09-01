Un peu plus d'un an après l'annonce de sa première Zotac Zone, le constructeur singapourien Zotac mise désormais sur une nouvelle version de sa console portable : la Zotac Zone Pro. Équipée en AMD Strix Point, elle a été aperçue à la Gamescom… mais n'arrivera pas sur le marché avant octobre.
Peu de différences à première vue, mais plus de puissance et un prix que l'on pressent lui aussi plus élevé. C'est ce que l'on retient de la Zotac Zone Pro, aperçue par le site allemand PC Games Hardware dans les couloirs de la Gamescom, à Cologne. Cette nouvelle mouture de la console Zotac Zone, qui avait été dévoilée pour la première fois à Taipei, lors du Computex 2024, devrait arriver sur le marché en octobre prochain.
Une puce AMD Strix Point aux manettes… et Linux Manjaro
Plutôt discret vis-à-vis de sa console portable, Zotac reprend quasiment à l'identique le châssis de sa Zone initiale pour cette nouvelle Zone Pro. Les nouveautés, comme souvent, se cachent à l'intérieur. Cette mouture Pro troque en effet le Ryzen 7 8840U de sa prédécesseur pour un Ryzen AI 9 HX 370 de conception plus récente. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Zotac opte pour cette puce Strix Point plutôt que pour un APU Ryzen Z2 Extreme, par exemple.
Ce changement de processeur, couplé à l'adoption de Linux Manjaro (au lieu de Windows 11), devraient en tout cas permettre à la Zotac Zone Pro de délivrer 15 à 20% de performances en plus par rapport à la Zotac Zone « classique », selon Zotac.
Cela dit, le recours à Linux Manjaro plutôt qu'à SteamOS ou Bazzite, par exemple, peut autant faire office d'argument de vente… que de repoussoir face aux joueurs. D'autant que le prix de cette nouvelle mouture, que Zotac n'a pas encore précisé, devrait quand même être élevé. Pour rappel, la Zotac Zone « clasique » est actuellement commercialisée à un peu moins de 800 euros en France.
Un prix pas encore décidé…
Quoi qu'il en soit, la Zotac Zone Pro reprend à son compte les spécifications du Ryzen AI 9 HX 370 (ses 12 coeurs Zen 5c, son iGPU Radeon 890M aux 16 unités de calcul RDNA 3.5 et son NPU) en les combinant à 32 Go de mémoire vive LPDDR5X (au lieu de 16 Go sur la version non-Pro) et à 1 To de SSD M2 PCIe Gen 4 (au lieu de 512 Go).
On retrouve par contre le même écran AMOLED 120 Hz de 7 pouces que sur la Zone première du nom, ainsi que le même modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 et la même batterie de 48,5 Wh. Les deux consoles partagent enfin les mêmes dimensions (31 x 13,5 x 4 cm) et peu ou prou le même poids (692 grammes pour la version Pro, contre un peu moins de 700 grammes pour la non-Pro).