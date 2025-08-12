En France, AOL est arrivée en mars 1996 avec le groupe Bertelsmann. Mais après avoir atteint la barre du million d'abonnés dans l'Hexagone en 2003 et le succès de l'offre illimitée à 99 francs par mois (environ 15 euros, pour du bas débit) un peu plus tôt, l'entreprise a eu du mal face à la concurrence locale de Neuf Télécom, Wanadoo, ou Free. AOL a raté le virage de l'ADSL en privilégiant le bas débit. En 2006, l'activité FAI fut alors vendue à Neuf Cegetel (depuis avalée par SFR), et AOL France ferma définitivement ses services en janvier 2010, avant la disparition de son portail, plus tard, en 2018.