La firme de Cupertino a montré depuis maintenant plusieurs années qu'elle souhaitait se développer à l'avenir dans le secteur de la santé. On peut depuis ainsi longtemps découvrir des nouveautés made in Apple dans le domaine, à l'image de la détection de l'apnée du sommeil qui peut avoir lieu grâce à l'Apple Watch Series 10. Et le géant américain ne s'est pas arrêté là, puisqu'il expérimente une application de contrôle du taux de glucose dans le sang !