TuKif, aussi connu sous le nom de Kif.Tube, fait partie des nombreux sites pornographiques dont l'accès est restreint depuis la France. Ce blocage résulte d'une volonté des autorités françaises de renforcer la protection des mineurs face à des contenus jugés sensibles.
Depuis octobre 2024, plusieurs sites pornographiques se retrouvent ciblés par des décisions judiciaires leur imposant une vérification d'âge rigoureuse. Faute de se conformer à ces exigences, ils se voient peu à peu bloqués par les fournisseurs d'accès Internet (FAI). C'est dans ce contexte que TuKif n'est plus librement accessible.
Pourquoi Tukif (Kif.Tube) est bloqué en France ?
Depuis début avril 2025, le site porno Tukif (également connu sous le nom de Kif.Tube) a mis en place un système de vérification de l'âge pour se conformer aux exigences de l'Arcom. Ce dispositif propose plusieurs méthodes pour prouver sa majorité, notamment l'envoi d'un selfie analysé par intelligence artificielle ou la présentation d'une pièce d'identité, le tout dans le respect du principe de « double anonymat ».
Cependant, malgré cette mise en conformité, le site reste partiellement bloqué en France par certains fournisseurs d'accès à Internet. Ce blocage persiste en attendant une évaluation officielle de l'efficacité du système de vérification mis en place par Tukif. Une fois cette évaluation positive obtenue, l'Arcom pourra demander la levée du blocage.
Il subsiste de sérieuses interrogations quant à la fiabilité du dispositif de vérification prétendument fondé sur le principe de double anonymat, notamment en raison de la nature des données demandées, qui permettent une identification quasi certaine de l'usager. Cela étant, il reste possible de contourner ces mesures de restriction en recourant à un VPN.
Quel est le rapport entre VPN et site porno ?
Un VPN (Virtual Private Network) est un outil qui permet de naviguer sur internet via un serveur situé à l'étranger. En utilisant un VPN, vous modifiez votre adresse IP et simulez une connexion depuis un autre pays. Concrètement, cela vous permet d'accéder à des sites qui sont normalement bloqués dans votre région, comme TuKif en France. C'est une solution légale si vous l'utilisez dans le cadre du respect de la loi.
Comment accéder à Tukif (Kif.tube) en France ?
1. Ouvrez votre VPN et choisissez un pays où Tukif (Kif.tube) n’est pas bloqué
Lancez votre application VPN, puis accédez à la liste des pays disponibles. Sur la plupart des services, cette liste est visible dès l’écran principal.
La France est, pour le moment, la principale concernée par ces blocages. Vous pouvez donc vous connecter à n’importe quel autre pays. Pour plus de sérénité, privilégiez une destination en dehors de l’Union européenne, car une décision à l’échelle européenne pourrait s’appliquer prochainement à d’autres sites.
Sélectionnez le pays de votre choix, attendez que la connexion soit établie. Une notification ou un voyant vert vous confirmera que l’IP étrangère est active.
Attention : certains pays comme la chine bloquent également l'accès à ces sites. Évitez donc de vous y connecter.
2. Accédez à Tukif (Kif.Tube) via votre navigateur
Une fois le VPN activé, ouvrez votre navigateur préféré et rendez-vous sur l’adresse officielle du site. Le blocage par les FAI ne s’applique plus à votre nouvelle IP.
Il existe une large variété de VPN disponibles sur le marché, la plupart étant payants, mais proposant généralement des versions d’essai gratuites ou des offres limitées dans le temps. Si vous ne savez pas vers quelle solution VPN vous tourner, nos comparatifs peuvent vous aider.
Il convient néanmoins de rappeler que les mécanismes de vérification de l’âge ont pour objectif premier la protection des mineurs face à des contenus inappropriés comme le porno. Le recours à un VPN ne devrait donc pas servir à contourner cette protection, mais uniquement à permettre aux adultes d’accéder à des plateformes pornographiques comme Tukif (Kif.Tube) dans un cadre légal et responsable.
