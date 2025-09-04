Pourquoi Tukif (Kif.Tube) est bloqué en France ?

Depuis début avril 2025, le site porno Tukif (également connu sous le nom de Kif.Tube) a mis en place un système de vérification de l'âge pour se conformer aux exigences de l'Arcom. Ce dispositif propose plusieurs méthodes pour prouver sa majorité, notamment l'envoi d'un selfie analysé par intelligence artificielle ou la présentation d'une pièce d'identité, le tout dans le respect du principe de « double anonymat ».

Cependant, malgré cette mise en conformité, le site reste partiellement bloqué en France par certains fournisseurs d'accès à Internet. Ce blocage persiste en attendant une évaluation officielle de l'efficacité du système de vérification mis en place par Tukif. Une fois cette évaluation positive obtenue, l'Arcom pourra demander la levée du blocage.

Il subsiste de sérieuses interrogations quant à la fiabilité du dispositif de vérification prétendument fondé sur le principe de double anonymat, notamment en raison de la nature des données demandées, qui permettent une identification quasi certaine de l'usager. Cela étant, il reste possible de contourner ces mesures de restriction en recourant à un VPN.