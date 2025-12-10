La principale nouveauté concerne le déploiement de Fastest Location, ou Localisation la plus rapide en bon français, sur iOS et Android. Cette fonction, déjà disponible sur les clients desktop depuis des lustres, sélectionne automatiquement le serveur le plus performant selon la vitesse, la latence et la proximité, ce qui évite d’avoir à parcourir la liste ou comparer les emplacements. D’après ExpressVPN, le calcul se fait en continu, ce qui permet d’obtenir une recommandation actualisée à chaque connexion. L’application mobile adopte au passage un écran d’accueil plus épuré et une présentation différente de la liste des serveurs, avec des indicateurs de qualité actualisé en temps réel.

Sur macOS, ExpressVPN adopte désormais une application réellement native, distribuée via le Mac App Store. Elle repose sur le framework Mac Catalyst, ce qui améliore le lancement, la fluidité des animations et la réactivité générale. L’ensemble s’intègre mieux au fonctionnement du bureau macOS, notamment dans la gestion des fenêtres et du multitâche. La distribution via l’App Store simplifie aussi le suivi des versions, puisque les mises à jour passent dorénavant par les mécanismes natifs de macOS, sans téléchargement manuel. A noter que cette évolution remplace l’ancienne version dérivée de l’application iOS et devrait offrir une expérience plus agréable pour celles et ceux utilisant le service sur Mac.