ExpressVPN fait évoluer ses applications avec une mise à jour centrée sur la réactivité mobile et une meilleure intégration sur macOS. Une mise à jour qui vise surtout à améliorer le confort au quotidien.
ExpressVPN déploie une mise à jour qui modifie à la fois l’interface mobile de ses applications et l’expérience offerte par le service sur Mac. Les utilisateurs et utilisatrices d’iOS et d’Android profitent désormais d’un système de connexion automatique basé sur l’état réel de leur réseau, tandis que la version macOS du VPN adopte un client repensé, mieux intégré au système d’Apple.
Un petit lifting bienvenu
La principale nouveauté concerne le déploiement de Fastest Location, ou Localisation la plus rapide en bon français, sur iOS et Android. Cette fonction, déjà disponible sur les clients desktop depuis des lustres, sélectionne automatiquement le serveur le plus performant selon la vitesse, la latence et la proximité, ce qui évite d’avoir à parcourir la liste ou comparer les emplacements. D’après ExpressVPN, le calcul se fait en continu, ce qui permet d’obtenir une recommandation actualisée à chaque connexion. L’application mobile adopte au passage un écran d’accueil plus épuré et une présentation différente de la liste des serveurs, avec des indicateurs de qualité actualisé en temps réel.
Sur macOS, ExpressVPN adopte désormais une application réellement native, distribuée via le Mac App Store. Elle repose sur le framework Mac Catalyst, ce qui améliore le lancement, la fluidité des animations et la réactivité générale. L’ensemble s’intègre mieux au fonctionnement du bureau macOS, notamment dans la gestion des fenêtres et du multitâche. La distribution via l’App Store simplifie aussi le suivi des versions, puisque les mises à jour passent dorénavant par les mécanismes natifs de macOS, sans téléchargement manuel. A noter que cette évolution remplace l’ancienne version dérivée de l’application iOS et devrait offrir une expérience plus agréable pour celles et ceux utilisant le service sur Mac.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN propose un niveau de service de premier plan, avec une architecture basée sur la mémoire vive, son protocole maison Lightway et des protections DNS avancées réunies dans son module de protection avancée. Entre ses très bons débits, la stabilité de ses connexions, la qualité de ses applications et une couverture multiplateforme très large, le service reste l’une des valeurs sûres du marché pour celles et ceux qui cherchent un VPN premium, capable d’encaisser un usage intensif au quotidien, y compris en vidéo. La contrepartie tient surtout à des tarifs plus élevés que la moyenne, qui pourront inciter les profils les plus sensibles au budget à se tourner vers des concurrents moins onéreux.
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS