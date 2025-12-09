CyberGhost s’appuie aujourd’hui sur trois protocoles principaux pour établir le tunnel VPN. WireGuard pour la vitesse et la réactivité, OpenVPN pour la compatibilité et la confiance bâtie au fil des années, IKEv2 pour la stabilité en mobilité, surtout sur smartphone. Tous trois reposent sur des standards ouverts, largement audités, qui chiffrent le trafic et protègent vos échanges, mais ils ne rendent pas exactement le même service.

Par défaut, dans les applications, le protocole est généralement réglé sur Automatique. Le client se charge alors de sélectionner le bon candidat en fonction de l’appareil et de la qualité du réseau, et pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices, cela suffit largement. Le VPN se contente de faire son travail en arrière-plan, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir les paramètres.

Les choses changent dès que la connexion se met à ralentir, à saccader ou à décrocher en plein usage. Dans ces cas, jouer sur le protocole permet souvent de retrouver une expérience fluide, sans transformer la configuration du VPN en casse-tête. L’enjeu consiste moins à connaître la fiche technique complète de WireGuard, d’OpenVPN ou d’IKEv2 qu’à comprendre dans quelles situations un changement manuel peut réellement améliorer la qualité de la connexion, la stabilité du réseau ou, plus largement, le ressenti en ligne.