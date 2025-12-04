Au moment du test des Core Ultra 200K d’Intel, nous avions employé l’excellente carte mère ASUS ROG Maximus Z890 Hero. Un produit très haut de gamme qui ne nous avait évidemment pas le moins du monde déçus, mais qui semblait un peu disproportionné pour tester les Core Ultra 5 235 et 225F. C’est pourquoi nous troquons cette carte Z890 pour un modèle B860, la MAG B860 Tomahawk WiFi de MSI. Entre les deux, il y a une différence de près de 500 euros tout de même !