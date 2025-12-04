Quelques jours après le test de deux CPU Arrow Lake « accessibles » (les Core Ultra 5 235 et 225F), nous enchaînons avec une carte mère, elle aussi moins onéreuse que les modèles testés au lancement de la nouvelle architecture. Cette MSI Tomahawk MSI se distingue notamment par l’utilisation du chipset B860, bien meilleur marché que le Z890. Pour quels sacrifices ?
- Plus accessible que les Z890
- Solide étage d'alimentation
- PCIe 5.0 pour la CG et un SSD
- Port RJ45 5 GbE, WiFi 7 et BT 5.4
- BIOS complet et pratique
- Petits plus bien vus (EZ Release...)
- Seulement 4 SATA, 1 USB 10 Gbps interne
- Pas de LED de debug
- Encore un effort sur le prix ?
Design soigné et fonctionnalités complètes
Au moment du test des Core Ultra 200K d’Intel, nous avions employé l’excellente carte mère ASUS ROG Maximus Z890 Hero. Un produit très haut de gamme qui ne nous avait évidemment pas le moins du monde déçus, mais qui semblait un peu disproportionné pour tester les Core Ultra 5 235 et 225F. C’est pourquoi nous troquons cette carte Z890 pour un modèle B860, la MAG B860 Tomahawk WiFi de MSI. Entre les deux, il y a une différence de près de 500 euros tout de même !
Forcément, une telle carte mère est construite autour de l’inévitable socket LGA-1851 et de son étage d’alimentation. Là, MSI a plutôt bien fait les choses avec un système sur 15 phases (12+1+1+1) totalisant 720A sur le seul Vcore. Il est également bon de noter que le refroidissement de cet étage inspire confiance : pas de ventilateur, heureusement, mais des dissipateurs de bonne taille sans qu’il soit question de poser le moindre problème pour un ventirad.
Un total inhabituel de trois connecteurs d'alimentation 8 broches. ©Nerces pour Clubic
Bien sûr, quatre ports DIMM 288 broches sont à proximité : ils permettent de gérer un total de 256 Go de mémoire DDR5 à des vitesses qui dépendront évidemment du nombre de banques occupées (entre 5 600 MT/s et 9 200 MT/s). Largement de quoi satisfaire les besoins des CPU Arrow Lake. Vous vous en doutez, la prise en charge du XMP est au menu et la prise en charge de la CUDIMM est possible, mais pas de la mémoire ECC.
Poursuivons notre rapide tour du propriétaire en évoquant les ports PCI Express. Deux sont en x16, mais seul le premier (géré par le CPU) est en PCIe 5.0 x16. Le second n’est qu’en PCIe 4.0 x4 et descend même en x2 si le troisième port (PCIe 4.0 x1) est occupé. Ces deux connecteurs sont gérés par le chipset B860 qui se charge aussi des ports M.2_2 et M.2_3. Ils ne supportent que le PCIe 4.0 x4 tandis que le M.2_1 est certifié PCIe 5.0 x4. Il est géré par le processeur.
Seulement 4 SATA, un header USB-C et rien pour le diagnostic. ©Nerces pour Clubic
Bon point, ces trois port M.2 sont dotés de leur propre dissipateur thermique : pas besoin d’investir en plus. Autre bon point dans la conception de la carte, MSI a porté une attention particulière à l’alimentation de tout ce petit monde et, en plus des classiques 1 x 24 broches, la firme a ajouté 3 ports 8 broches, deux proches du CPU et un en bas de la carte : il est là pour assurer un surcroît de stabilité à la gestion des headers PWM/RVB ainsi qu’au port PCIe Gen 5.0 x16.
Ajoutons que de petits outils de simplification ont été mis en place afin que la gestion du dissipateur (EZ M.2 Shield Frozr II) du premier port M.2 soit simplissime –pas besoin de vis – et que le retrait de la carte graphique se fasse très aisément grâce à un système dit EZ PCIe Release. MSI a aussi renforcé ce même port PCIe (Steel Armor II) et précise que le PCB de la carte mère est sur six couches avec un renfort de cuivre. Enfin, le panneau arrière est déjà fixé.
À gauche, la puce de monitoring et, à droite, le chip audio. ©Nerces pour Clubic
Ce panneau renferme la connectique I/O et disons simplement que rien ne manque : 1x Thunderbolt 4, 1x RJ45 5GbE, 4x USB-A 2.0, 4x USB-A 10 Gbps, 1x USB-C 10 Gbps, du S/PDIF, deux jacks, deux antennes Wi-Fi 7 et le duo HDMI 2.1/DisplayPort 2.1. Pas grand-chose à redire, vous en conviendrez ? En interne, c’est un peu moins flatteur avec 5x PWM pour ventilateurs et 5x RVB, mais seulement 4x SATA et 1x USB-C 10 Gbps en plus de 2x USB-A 5 Gbps.
Un petit tour par le BIOS…
Côté design de la carte, on aurait évidemment pu demander encore un peu plus à MSI, mais la marque fait plus que fournir l’essentiel et l’ensemble du produit respire le travail bien fait avec des finitions assez remarquables. L’audio est assuré par une puce Realtek ALC897 alors que le RJ45 5 GbE déjà évoqué est géré par un contrôleur Intel Killer E5000. Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 sont pris en charge par le contrôleur Killer BE1750X, une vieille connaissance.
La carte mère installée et tout le matériel branché, nous pouvons allumer la machine et profiter de la nouvelle interface de BIOS mise en place par MSI. Rien à dire là non plus, c’est du très bon travail et, en effet, l’ensemble est bien plus clair, plus ergonomique. Mention spéciale pour la page d’accueil dite EZ Mode laquelle sert de base pour ceux qui n’aiment pas mettre les mains dans le cambouis. Les réglages essentiels sont tous présents et tout y est limpide.
Les outils de gestion de la puissance CPU et du refroidissement. ©Nerces pour Clubic
Dans le même ordre d’idée, MSI met en place une page baptisée Performance Preset qui a pour but de choisir entre quatre niveaux « d’agressivité » des paramètres : Intel pour rester aux valeurs de base, MSI Performance pour booster un peu les choses, MSI Extreme pour aller carrément plus loin et, enfin, MSI Unlimited qui ouvre la voie à plus d’options et que l’on réservera bien sûr à ceux qui savent ce qu’ils font à ce niveau.
L'interface Advanced reste claire malgré la richesse des options. ©Nerces pour Clubic
Ces derniers profiteront aussi logiquement des nombreuses pages de l’interface avancée du BIOS. Là, absolument tout ce que l’on peut souhaiter est disponible et plutôt bien organisé malgré la grande richesse des options. Notons enfin la possibilité de gérer des profils utilisateurs que l’on peut enregistrer – sur clé USB par exemple – et la présence d’un outil de monitoring : rien que de très classique à ce niveau, mais ça fait le job.
Performances générales
Sans surprise, ce test de la carte mère reprend l’essentiel de notre plateforme de référence utilisée pour la gamme Arrow Lake d’Intel, les Core Ultra 200. Nous avons réalisé plusieurs essais avec le plus puissant de la gamme (Core Ultra 9 285K) ainsi qu’avec l’un des petits derniers (Core Ultra 5 235), mais c’est sur le premier que les mesures ont été réalisées/validées.
La configuration de test passée au crible de CPU-Z. ©Nerces pour Clubic
- Carte mère : MSI MAG B860 Tomahawk WiFi / ASUS ROG Maximus Z890 Hero
- Processeur : Intel Core Ultra 9 285K / Intel Core Ultra 5 235
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To (PCIe Gen 4)
- SSD « performances » : Kingston FURY Renegade G5 4 To (PCIe Gen 5)
- Refroidissement : ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi logiciellement.
- Windows 11 Professionnel 64 bits 24H2 v26100.3323
- Pilotes chipset Intel v10.1.19199.8340
- Pilotes graphiques AMD v25.11.1
- Pilotes graphiques NVIDIA v581.57
Test mémoire, AIDA64
Nous y sommes habitués depuis déjà un moment, les plateformes Intel gèrent plutôt bien la DDR5 et les mesures AIDA64 le confirment une nouvelle fois. Si les scores sont élevés et permettent de dégager une hiérarchie, on ne peut pas dire que l’avantage de la ASUS ROG Maximus Z890 Hero soit très impressionnant. Le chipset B860 se comporte très bien.
Test CPU, Cinebench 2024
Pour évaluer les performances CPU, nous avons retenu le seul Cinebench 2024 afin de ne pas surcharger l’article. Là encore, on remarque que le chipset Z890 permet au Core Ultra 9 285K de s’exprimer avec plus d’aisance, mais clairement pas de quoi se relever la nuit.
Test stockage, CrystalDiskMark
Pour tester les performances côté stockage, c’est CrystalDiskMark qui a été retenu, mais plus important, nous avons employé un SSD NVMe M.2 en mesure de profiter du PCI Express Gen 5, le Kingston FURY Renegade G5 dans sa version 4 To. Ce dernier ne sature pas l’interface PCIe Gen 5, mais surtout, les différences entre les deux plateformes sont marginales.
Test général, PCMark
Histoire de ne pas alourdir les tests alors que les performances de chaque segment de nos deux cartes mères sont remarquablement proches, nous terminons avec un test plus général, PCMark. Celui-ci simule de multiples usages, mais une fois encore, les différences sont pour le moins subtiles entre les deux plateformes : le B860 n’a donc pas à rougir de la comparaison.
MSI MAG B860 Tomahawk WiFi : l’avis de Clubic
Très éloignée de la vitrine technologique en Z890 utilisée sur Clubic au moment des premiers tests Arrow Lake, cette MSI MAG B860 Tomahawk WiFi a le mérite de ne pas faire l’impasse sur beaucoup de fonctionnalités et, donc, d’assurer l’essentiel à tous les niveaux tout en conservant un positionnement tarifaire qui la rend bien plus accessible.
Le chipset B860 n’est pas aussi complet que le Z890, notamment côté PCI Express ou USB, mais très franchement, il faut vraiment avoir de solides besoins pour s’en rendre compte. En revanche, à côté du prix, autrement plus agréable au portefeuille, le B860 est aussi moins énergivore et cette MSI MAG B860 Tomahawk WiFi adoucira vos factures d’électricité par rapport à un modèle très haut de gamme.
De fait, nous ne pouvons que vous conseiller une telle carte mère si vous devez vous tourner vers la plateforme Arrow Lake en gardant tout de même à l’esprit – et là, MSI n’y est évidemment pour rien – que la pérennité d’un tel investissement se pose déjà : Intel a annoncé que la génération Nova Lake utilisera un socket différent, le LGA-1951, qui au moins, n’imposera pas le changement du ventirad.
- Plus accessible que les Z890
- Solide étage d'alimentation
- PCIe 5.0 pour la CG et un SSD
- Port RJ45 5 GbE, WiFi 7 et BT 5.4
- BIOS complet et pratique
- Petits plus bien vus (EZ Release...)
- Seulement 4 SATA, 1 USB 10 Gbps interne
- Pas de LED de debug
- Encore un effort sur le prix ?
Fiche technique MSI MAG B860 Tomahawk WiFi
|Type de mémoire
|DDR5
|Format de mémoire
|DIMM 288 pins (DDR5)
|Connecteur(s) graphique
|PCI Express 5.0 16x
|Slots PCI
|PCI Express 4.0 16x (4x), PCI Express 4.0 1x
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Fonctionnalités d'Overclocking avancées
|Oui
|Format de carte mère
|ATX
|Compatible avec coeur graphique intégré au CPU
|Oui
|Type de mémoire
|DDR5
|Format de mémoire
|DIMM 288 pins (DDR5)
|Fréquence Mémoire
|DDR5 8000 MHz, DDR5 7800 MHz, DDR5 7600 MHz, DDR5 7200 MHz, DDR5 7000 MHz, DDR5 6800 MHz, DDR5 6600 MHz, DDR5 6400 MHz, DDR5 6200 MHz, DDR5 6000 MHz, DDR5 5800 MHz, DDR5 5600 MHz
|Technologie mémoire
|Dual Channel
|Capacité maximale de RAM (Total)
|256Go
|Capacité maximale de RAM par slot
|64Go
|Connecteur(s) graphique
|PCI Express 5.0 16x
|Slots PCI
|PCI Express 4.0 16x (4x), PCI Express 4.0 1x
|Chipset Audio
|Realtek ALC897
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Nombre de connecteurs pour ventilateurs
|5
|Connecteurs panneau arrière
|Thunderbolt 4/USB-C, USB 2.0, USB 3.2 Gen2 x2 Type C, USB 3.2 Gen2 x2 Type A, DisplayPort, HDMI, Jack 3,5mm, RJ45
|Connecteurs additionnels
|ATX 20 + 4 Broches, USB 2.0 interne, PCI Express 8 Broches, USB 3.2 interne
|Normes USB
|USB 2.0, USB 3.2
|Fonctionnalités d'Overclocking avancées
|Oui
|Support TPM (Trusted Platform Module)
|Oui
|LED
|LED
|Format de carte mère
|ATX
|Longueur
|305mm
|Largeur
|244mm