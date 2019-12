Roaming : l'utilisation des données mobiles a explosé dans l'UE depuis la fin des frais d'itinérance

La fin des frais d'itinérance n'a pas eu de conséquence néfaste sur les tarifs des opérateurs

Lire aussi :

Quand un écran géant publicitaire cause le brouillage d'une station 4G en Bretagne



Un règlement en vigueur au moins jusqu'en juin 2022

Source : Commission européenne

La Commission européenne a publié, le 29 novembre 2019, son premier rapport sur le marché de l'itinérance, qui a connu un bouleversement - en faveur des consommateurs - il y a plus de deux ans. Depuis le 15 juin 2017, tout voyageur européen peut utiliser son mobile pour passer des appels, envoyer des SMS ou MMS et transmettre des données lorsqu'il se rend dans un autre pays de l'Union européenne, et ce sans coût supplémentaire. La disparition de ces frais d'itinérance est très profitable aux ressortissants de l'UE.Grâce à la suppression des frais d'itinérance dans l'UE, l'utilisation des données mobiles lors des déplacements dans la zone a été multipliée par dix par rapport à l'année précédant leur suppression.La suppression fait que si vous appelez de Roumanie, d'Italie ou d'Espagne vers la France, l'Allemagne ou la Grèce, les minutes, SMS et gigaoctets de données que vous consommez à l'étranger seront déduits (ou facturés) sur la base de votre tarif national. La seule exception reste de passer plus de temps à l'étranger que dans votre pays de résidence. Dans ce cas-là, votre opérateur peut vous contacter et vous demander de régulariser votre situation.Et si certains redoutaient que les tarifs nationaux mobiles augmentent du fait de la suppression des frais d'itinérance,, note Mariya Gabriel, la commissaire pour l'économie et la société numériques.L'utilisation des données mobiles aura connu un pic durant les vacances d'été 2018, en étant multipliée par douze par rapport à la période précédente, antérieure à la suppression de tous les frais d'itinérance au détail. Le volume des appels téléphoniques en itinérance, lui, a quasi triplé.La suppression des frais d'itinérance fut l'un des principaux chantiers de la Commission Juncker, qui avait dans l'idée de créer un vrai marché unique numérique à destination des consommateurs et des entreprises européens. Le règlement concernant l'itinérance au sein de l'UE est en vigueur jusqu'au mois de juin 2022, au minimum.