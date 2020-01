Final Fantasy XV arrive (encore) sur mobiles

Lire aussi :

La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible en intégralité sur YouTube

D'abord, une sortie en Chine

Source : Kotaku

Aprèsen 2017, et la « Pocket Edition » en 2018, un troisième opus est aujourd'hui sur les rails.Square Enix développera ce nouveau MMO mobile en lien avec le studio sud-coréen JSC Games et le chinois GAEA Mobile. Le jeu a pris le simple nom de, un nom provisoire d'après, et devrait fonctionner sous Unreal Engine 4. Selon le site spécialisé, son histoire devrait se dérouler dans un «», peu après le début du voyage de Noctis.L'annonce confirme des informations publiées plus tôt cette semaine sur Twitter par le spécialiste du jeu vidéo et analyste chez Niko Partners, Daniel Ahmad. Celui-ci a prévu «» et «».Aucune date de sortie n'a encore été communiquée, mais on sait d'ores et déjà que, dans un premier temps, le titre sortira exclusivement en Chine. Une bande-annonce devrait nous donner plus d'informations au cours du premier semestre 2020.