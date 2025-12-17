Une manette de jeu en mesure de réellement remplacer le joystick, le palonnier et la commande des gaz ? Tel est le pari tenté par une marque reconnue pour ses équipements haut de gamme.
Flight Simulator 2020 et Flight Simulator 2024 ont grandement contribué au regain de popularité des simulateurs de vol. Problème, sur consoles ou sur PC pour jouer dans le salon, joysticks, palonniers et autres commandes des gaz ne sont pas hyper pratiques. C'est là qu'intervient la nouveauté d'Honeycomb.
Jouer à Flight Simulator dans le salon…
Bien connue des amateurs de simulations de vol, Honeycomb Aeronautical est une marque américaine basée à San Diego et qui, depuis maintenant 10 ans, met à disposition des accessoires réputés pour contrôler tout types d'avions.
Sur Clubic, nous avons par exemple déjà eu la chance de tester l'Alpha Flight et le Bravo Throttle. Deux accessoires bien sentis que nous avons particulièrement apprécié lors de nos sortis sur Flight Simulator. Hélas, comme nous le disions en préambule, de tels accessoires nécessitent un espace conséquent et un support pour les fixer correctement : impossible de les utiliser pour jouer confortablement installé dans son canapé, dans le salon.
Les quatre leviers sont personnalisables en fonction de l'appareil piloté. ©Honeycomb
Honeycomb a donc imaginé un accessoire en mesure de remplacer tous ces périphérique – le palonnier en prime – tout en limitant l'espace occupé. En toute logique, c'est vers une manette de jeu – mais alors très très spéciale – que les ingénieurs de la société se sont tournés : l'Echo Aviation Controller.
Bien sûr, une telle manette ne pourra pas vraiment vous servir à d'autres jeux, en tout cas pas pour jouer à Call of Duty Black Ops 7 ou EA Sports FC 26 : il manque quelques commandes et l'ergonomie n'est pas prévue pour ces jeux.
… en ayant toutes les commandes nécessaires !
En revanche, pour ce qui est des simulateurs de vol – et donc pas seulement Flight Simulator – elle semble cocher toutes les cases. Nous vous laissons jeter un œil aux différentes photos ainsi qu'à la vidéo diffusée par Honeycomb : vous pouvez constater la présence d'un ministick pour la direction, d'un « chapeau chinois » pour le contrôle des vues et de multiples commandes sur la droite de la manette : quatre leviers entièrement personnalisables.
Ainsi, en fonction de l'appareil piloté, il sera possible de choisir quels capuchons mettre sur ces commandes que l'on attribuera bien sûr plus volontiers aux gaz. Honeycomb souligne également la présence d'une commande de trim au travers d'une roue qui semble très pratique, juste à droite des quatre leviers. Mieux, au dos de la manette, deux palettes ont été judicieusement placées pour faire office de palonnier. Difficile de faire plus complet !
L'adaptateur USB sans-fil et la roue pour gérer le trim. ©Honeycomb
Mais non, Honeycomb a également pensé à intégrer des contrôles dédiés pour les volets, frein de parking et train d'atterrissage et, afin de ne pas tout gâcher avec des commandes manquant de précision, la technologie à effet Hall est présente sur le stick analogique et les pédales du palonnier. Enfin, plusieurs boutons sont disponibles pour personnaliser des commandes comme la radio ou la checklist.
Honeycomb termine son annonce en précisant que la manette Echo Aviation Controller est dès à présent disponible via sa boutique en ligne au prix de 149,99 euros. Ce n'est pas donné pour une manette, mais pour un cockpit presque complet, c'est plutôt honnête. Il nous tarde de pouvoir l'essayer afin de vous dire ce que nous en pensons.
