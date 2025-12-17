Bien connue des amateurs de simulations de vol, Honeycomb Aeronautical est une marque américaine basée à San Diego et qui, depuis maintenant 10 ans, met à disposition des accessoires réputés pour contrôler tout types d'avions.

Sur Clubic, nous avons par exemple déjà eu la chance de tester l'Alpha Flight et le Bravo Throttle. Deux accessoires bien sentis que nous avons particulièrement apprécié lors de nos sortis sur Flight Simulator. Hélas, comme nous le disions en préambule, de tels accessoires nécessitent un espace conséquent et un support pour les fixer correctement : impossible de les utiliser pour jouer confortablement installé dans son canapé, dans le salon.