De fait, il devient possible pour tout un chacun de changer très simplement de crèmerie en optant pour le module AMD, le module Intel ou le module ARM. Cela dit, Beelink ne précise pas si les modules seront vendus séparément.

Bien que Beelink précise que cela donne un côté DIY (pour Do It Yourself ou Faîtes-le vous-mêmes), nous ne savons pas encore comment seront distribués ces différents modules : seront-ils disponibles à la vente séparément ou Beelink se simplifie-t-elle simplement la configuration des ME Pro ?