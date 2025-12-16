Un second NAS est attendu chez Beelink qui semble ne pas savoir choisir entre architecture AMD, Intel ou ARM… alors elle propose les trois !
Alors que certaines rumeurs évoquent une sortie pour la fin de l'année, le second NAS de la marque Beelink se dévoile de manière assez sommaire. Juste assez pour remarquer sa spécificité numéro un : la présence d'un module carte mère amovible… pour ne plus avoir à choisir entre AMD, Intel et ARM ?
Changer de carte mère à la volée
Spécialiste des mini-PC, la société chinoise Beelink a toutefois déà un NAS à son actif, le ME mini. Particulièrement compact, ce dernier sort des sentiers battus en se focalisant sur la seule utilisation d'unités SSD au format M.2.
Pas encore réellement présenté à tout le monde, mais simplement teasé à travers une courte vidéo, le second NAS signé Beelink cherche une autre façon de se distinguer de la masse des produits. Si les unités au format classique (2,5 et 3,5 pouces) sont donc ici de retour, c'est au niveau de la carte mère – donc du cœur de la machine – que Beelink innove.
En effet, le ME Pro – c'est son nom – est un NAS que nous ne sommes pas loin de qualifier de « modulaire ». La partie inférieure de la machine est constituée d'une espèce de tiroir dans lequel on insère un module. C'est ce module qui regroupe la carte mère, la mémoire vive et plusieurs emplacements M.2.
Ne plus choisir entre AMD, Intel ou ARM
De fait, il devient possible pour tout un chacun de changer très simplement de crèmerie en optant pour le module AMD, le module Intel ou le module ARM. Cela dit, Beelink ne précise pas si les modules seront vendus séparément.
Bien que Beelink précise que cela donne un côté DIY (pour Do It Yourself ou Faîtes-le vous-mêmes), nous ne savons pas encore comment seront distribués ces différents modules : seront-ils disponibles à la vente séparément ou Beelink se simplifie-t-elle simplement la configuration des ME Pro ?
Reste que cela donne un côté singulier à cette machine qui est donnée pour 166 millimètres de profondeur sur 122 mm de large. La hauteur du NAS dépend du modèle retenu car si seul est présentée la version deux baies, Beelink envisage bien une déclinaison quatre baies. Il convient d'ajouter que les baies ne semblent pas équipées de tiroirs comme chez la concurrence, pour gagner de la place.
Sur le module se trouvent DDR (ici en SO-DIMM pour la version AMD ?) et SSD. ©Beelink
Le ME Pro est ainsi présenté comme le NAS « le plus compact de sa catégorie » et, nous le disions en préambule, sa sortie pourrait se faire – sans doute d'abord en Chine – avant la fin de l'année… à un prix qui reste inconnu.