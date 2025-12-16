L'apprentissage des sciences à l'école primaire, malgré les immenses progrès réalisés en pédagogie, n'est pas nécessairement adapté à tous les élèves. Abstraits par nature, certains concepts scientifiques leur sont inacessibles et la démarche d'investigation demande des compétences aux enfants que tous ne maîtrisent pas encore.

C'est pour contourner ces obstacles que des chercheurs de l'University of Georgia ont développé un jeu vidéo éducatif baptisé Virtual Vet, conçu pour aider des élèves du primaire à apprendre l’anatomie et la santé en incarnant des assistants vétérinaires chargés de soigner deux chats : Cream (en pleine forme) et Cookie (apathique et en surpoids).

Fruit de sept années de tests, il est sorti en trois versions successives et il est désormais prêt. « Au départ, nous avions mis la science au centre de tout », explique Georgia Hodges, autrice principale de l’étude et professeure à la Mary Frances Early College of Education. « Mais nous avons appris qu’il fallait d’abord soutenir les compétences en mathématiques et en lecture. Ensuite seulement, les élèves peuvent analyser des données. Et c’est là que l’apprentissage scientifique devient possible ».

L'étude concernant ce projet à la croisée entre la pédagogie et le jeu vidéo a été publiée le 20 septembre dans la revue Science Education. Un jeu vidéo 100 % éducatif, loin des licences adorées de nos chérubins, comme Fortnite ou Call of Duty.